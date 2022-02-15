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15 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Hedef parlamenter sistem geri dönüş yok

15 Şubat 2022, Salı 00:14
6 LİDERİN 12 ŞUBAT BULUŞMASI VE ORTAK AÇIKLAMADAKİ MESAJLAR PARTİ TEŞKİLÂTLARINDA DA, TABANLARINDA DA, KAMUOYUNDA DA OLUMLU YANKI BULDU .

İYİ PARTİ: MAYA TUTTU

“Maya tutmuştur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem zeminine en güçlü harç atılmıştır. Her partinin elbet kendi tüzüğü, programı olacaktır. Ancak ortak zemin hukuk ve demokrasi çerçevesinde parlamenter sistem olacaktır. Bu aşamadan geri dönüş düşünmüyoruz.”

SP: ENGELLER AŞILDI

“Bizde bu birliktelik için zihnî hazırlık tamamdır. Altı partinin genel başkanının bir araya gelmesine giden yolun önündeki engellerin kalkması için büyük bir irade vardı. Sonuçta bu irade kazandı. Partimizin tabanında da büyük kabul gören bir yola çıkmış olduk.”

DEVA PARTİSİ: GÜVEN OLUŞTU

“Bu sürecin devamında yapıcı gelişmeler bekliyoruz. Yolda kazalar yaşansa bile kısa sürede aşılabilecek bir güven oluştu. Bu güven havasına dışarıdan etki artık mümkün değil. Biz dünya ile entegre, iç huzuru sağlam, hukuk devleti haline gelmiş bir Türkiye istiyoruz.”

“Bu mutabakat büyük bir gelecek adımıdır. İttifakın adı değişir, değişmez, önemli değil. Önemli olan zarf değil, mazruf. 28 Şubat’ta atılacak ikinci büyük adımın temelleri oluştu. Kamuoyunda HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonlara da aldırmıyoruz.”

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Hedef parlamenter sistem

6 parti liderinin görüşmesi değerlendirilirken, “Ortak zemin hukuk ve demokrasi çerçevesinde parlamenter sistem olacaktır. Bu aşamadan geri dönüş düşünmüyoruz” denildi.

Başşehir’de “Ahlatlıbel Zirvesi”nin sonuçları konuşuluyor. Cumhuriyet’ten Mustafa Balbay’ın haberine göre, altı partinin genel başkanları ve üst düzey yöneticileri Ahlatlıbel Zirvesi sonrasında gece geç saatlere dek mesai yaptılar. Genel başkanlar parti yöneticilerini yemek konusunda bilgilendirdiler. İYİ Parti içindeki değerlendirme şu oldu: “Maya tutmuştur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem zeminine en güçlü harç atılmıştır. Her partinin elbet kendi tüzüğü, programı olacaktır. Ancak ortak zemin hukuk ve demokrasi çerçevesinde parlamenter sistem olacaktır. Bu aşamadan geri dönüş düşünmüyoruz.” DEVA Partisi’nde şu değerlendirme yapıldı: “Bu sürecin devamında yapıcı gelişmeler bekliyoruz. Yolda ola ki kazalar yaşansa bile kısa sürede aşılabilecek bir güven havası oluştu. Bu güven havasına dışarıdan etki artık mümkün değil. Biz dünya ile entegre, iç huzuru sağlam, hukuk devleti haline gelmiş bir Türkiye istiyoruz.”

Büyük bir gelecek adımı

Gelecek Partisi’nde de önceki gece geç saatlere dek zirve konuşuldu. 18-20 Şubat’ta Antalya’da partinin üst yönetimi ve il başkanları bir araya gelecek.

Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kamuoyunda partilerini merkeze alan kimi tartışmalı konuların kesinlikle “sorun” haline gelmeyeceğini vurgulayıp şunları söyledi: “Ahlatlıbel’de oluşan mutabakat büyük bir gelecek adımıdır. İttifakın adı değişir, değişmez önemli değil. Önemli olan zarf değil, mazruftur. 28 Şubat’ta atılacak ikinci büyük adımın temellerinin de önceki gece oluştuğunu söyleyebilirim. Kamuoyunda HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonlara da aldırmıyoruz. Mithat Sancar, Pervin Buldan bize geldi, biz onlara gittik.”

Bu irade kazandı

Saadet Partisi’nde de Genel Başkan Temel Karamollaoğlu parti yönetimini zirve hakkında bilgilendirdi. Cumhuriyet’e bilgi veren parti yetkilileri şunları söylediler: “Bizde zihni hazırlık tamamdır. Altı parti genel başkanının bir araya gelmesine giden yolun önündeki engellerin kalkması için büyük bir irade vardı. Bu irade kazandı. Partimizin tabanında da büyük kabul gören bir yola çıktık.” 

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşarak “Gördük ki ülkenin geleceğine dair kaygılarımız aynı. Çözüm yöntemi konusundaki görüşlerimiz büyük ölçüde aynı. Kolektif akıl bir araya geldi diyebilirim. Benim de umudum arttı” dedi.

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28 Şubat buluşması daha geniş olacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, liderlerin 28 Şubat’ta yapacağı toplantı hakkında bilgi verdi. Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, 28 Şubat toplantısının altı genel başkanın dışında başka katılımcıları olacağını belirterek şu bilgiyi verdi: 

“28 Şubat’ta sadece altı genel başkan olmayacak. Daha geniş bir toplantı olacak. Bizim için meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları çok önemli. O nedenle toplantıya meslek kuruluşları, barolar, sendikalar da katılacak. Sonra genel başkanlarla hep birlikte kamuoyuna açıklama yapacağız.”

Haber Merkezi

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