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1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hedef tam bir istibdat rejimi

01 Haziran 2022, Çarşamba 19:45
TGS avukatı Ülkü Şahin, sosyal medya düzenlemesi ile sansür ve otosansürün genişleyeceğini söyleyerek, hedefin ‘istibdat rejimi’ olduğuna dikkat çekti.

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifinin olası etkilerine ilişkin tartışmalar sürüyor. Diken’in sorularını cevaplayan Türkiye Gazeteciler Sendikası avukatı Ülkü Şahin, düzenlemenin kabul edilmesi halinde internet sitelerinin ana sayfalarının tekzip metinleriyle kaplanacağına dikkat çekti. Şahin, düzenlemenin başta gazeteciler olmak üzere tüm halkın cezai tehdit altında bırakılmasına yol açacağına vurgu yaptı. Şahin, düzenleme ile sansür ve otosansürün genişleyeceğini söyledi. Hedefin ‘istibdat rejimi’ olduğunu söyledi. Şahin, “Teklif ile internet medyasına her bir içeriğini iki yıl süreyle muhafaza etme yükümlülüğü getiriliyor” dedi.

Ciddi bir yaptırım gücüne kavuşacak

“Yine teklifte internet haber sitelerine tıpkı gazete ve dergilerde olduğu gibi bir beyanname verme zorunluluğu getirilmiş” diyen Şahin, şunları söyledi: “Ancak bu beyanname halihazırda yayın merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığına veriliyorken tek bir merkeze Basın İlan Kurumuna verilmesi teklif ediliyor. Beyannameye dair yetkinin devri, beraberinde yayın durdurma ve internet haber sitesi vasfının olmadığının tespiti talebiyle mahkemeye başvurma, internet haber sitesinin resmi ilanının kesilmesi ve çalışanların basın kartının iptaline kadar giden bir sürecin başlatılmasını da olanak tanıyor.  Basın İlan Kurumu, resmi ilanların adil dağıtımıyla görevli kurum olduğu halde yetkilerini tarafgir şekilde kullandığına dair ciddi eleştiriler alıyorken bu düzenlemenin yasalaşması halinde tüm Türkiye’deki yerel, ulusal fark etmeksizin tüm süreli yayınların ve internet haber sitelerinin tek bir merkez üzerinden denetimini sağlayan ciddi bir yaptırım gücüne daha kavuşmuş olacak.”

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