Hekim göçü sürüyor

Şiddet ve sağlık politikalarındaki sorunlar nedeniyle hekimlerin yurt dışına göçü artarak sürüyor.

Türk Tabipleri Birliği, yurt dışında çalışabilmek için ‘İyi Hal Belgesi’ başvuran hekim sayılarını açıkladı. Buna göre, “İyi Hal Belgesi” başvuru sayısı; Aralık ayında 240, 2023 yılında 3 bin 25 oldu. 10 yıl önce bu sayı 90, 2022 yılında ise 2 bin 685’ti.

Artı Gerçek’in haberine göre TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ‘İyi Hal Belgesi’ alan hekim sayısının üç bini aşmasının, Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu ‘Beyaz Reform’un çözüm üretmediğinin gösterdiği belirtildi ve şöyle denildi: “İyi Hal Belgesi başvuru sayısının 11 yılda 60 kat artarak yıllık 3 bini aşması, hem Sağlık Bakanı’nın açıkladığı verilerin doğru olmadığını hem de ‘Beyaz Reform’un herhangi bir çözüm üretmediğini açıkça göstermektedir. Yönet(e)meyenlere inat sağlıklı bir gelecek için mücadelemizi 2024’te de sürdüreceğiz!”