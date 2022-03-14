Hekimler: Bir yere gitmiyoruz

Hekimler iki gün sürecek iş bırakma eylemine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Giderlerse gitsinler” sözüne tepki gösteren hekimler, “Hiçbir yere çekip gitmiyoruz. Güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için dün, bugün olduğu gibi yarın da burada, bu topraklarda kalacağız. Ne ülkemizden ne mesleğimizden ne hakkımız olanı istemekten vazgeçeceğiz” açıklaması yaptı. Hekimler, 10 âcil taleplerini de sıraladı: “TTB’nin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası acilen yasalaşmalı. Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.”

İstanbul - Anka