Hekimler göçüyor, Bakanlık bakıyor!

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışına göç eden sağlık çalışanlarına ilişkin rakamları ısrarla gizlediğini söyledi.

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, sağlıkta yaşanan şiddet, çalışma şartlarının ağırlığı ve maddi sıkıntılar nedeniyle son yıllarda binlerce doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanı yurt dışına giderken, Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışına göç eden sağlık çalışanlarına ilişkin rakamları ısrarla gizlediğini söyledi. Çakırözer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın soru önergesine verdiği cevaba tepki gösterdi. Çakırözer, “Böyle yanıt mı olur? Biz ne sormuşuz: ‘Kaç doktor, kaç hemşire yurt dışına gitti’ diye sormuşuz. Bakan ne yanıt veriyor! Beyaz Reformlar yapmışlar, emekliler dönüyormuş! Peki sorun bitti mi? Hayır! Bu verdiği yanıt olsa olsa beyaz masallar olur” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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