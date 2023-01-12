Hekimler susturulamaz

Türk Tabipler Birliği (TTB), Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın sınır ötesindeki operasyonlarda kimyasal gaz kullanıldığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile bazı hak mahrumiyetlerine çarptırılmasına tepki gösterdi.

TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya verilen hukuksuz cezayı hekimlik yargılamalarının bir devamı olarak görüyoruz. Bizlerin aklında ve vicdanında bu ceza yok hükmündedir. Hekimler susmaz, TTB susturulamaz” dedi. İstanbul - anka

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