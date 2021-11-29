Hekimlerden tepki

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS), “adaletli” ve “başarılı” olarak niteleyen Prof. Dr. Güner Sönmez ile Prof. Dr. Faruk Aydın’a göre mevcut sistemin korunması, planlanan değişikliklere nazaran daha doğru bir yaklaşım Türkiye’de sağlık sistemiyle ilgili tartışmalara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Son iki gündür tartışmaların odağında, Tıpta Uzmanlık Sınavı olarak bilinen TUS’ta yapılması planlanan değişiklikler var. Tartışmanın fitilini ateşleyen ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün yaptığı konuşma oldu. Bakan Koca, asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle TUS’ta “reform niteliğinde” bazı değişikliklere gidileceğini açıkladı. Ancak bu değişikliklerin diploma notu ve hizmet durumunu TUS puanına ekleyerek yapılacak olması, sağlık sektöründe tepkilere neden oldu. Independent Türkçe’nin görüş aldığı Prof. Dr. Güner Sönmez ile Prof. Dr. Faruk Aydın, mevcut TUS’u “başarılı” ve herkese “eşit” şartlarda yapıldığı gerekçesiyle de “adaletine güvenilen, hakkaniyetli” bir sistem olarak niteledi. Diploma notu ve hizmet durumu değişikliklerini doğru bulmadıklarını ifade eden Sönmez ve Aydın, yoğun çalışma sistemi ve uzun nöbetler, şiddet ve mobbing gibi çözüm bekleyen konular varken, düzgün giden bir işin bozulabileceği ve adaletsiz bir durumun ortaya çıkabileceği uyarısı yaptı. (Haber Merkezi)

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