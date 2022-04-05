Hekimlerin ‘yurtdışı’ başvurusunda rekor artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yurtdışına çıkmak zorunda kalan hekimler için söylediği “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlerin yurtdışında çalışabilmek için aldıkları ‘iyi hal belgesi’ başvuru sayısının aylık dağılımına ilişkin verileri yayınladı. Bu verilere göre başvuru sayısı Erdoğan’ın “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerini söylediği mart ayında bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Duvar’daki habere göre verileri sosyal medya hesabından duyuran TTB yönetimi, şu notu düştü: “Yurt dışında çalışabilmek için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısı Mart’ta tüm zamanların en yükseği olan 213’e ulaştı. Uzman hekimlerin başvurusu dikkat çekecek düzeyde arttı. Yetkililer hekim göçünü engelleyecek gerçekçi tedbir ve düzenlemeler için daha ne kadar bekleyecek?” Haber Merkezi

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