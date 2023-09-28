Hekimliğin kıskaca alınmasını kabul etmiyoruz

Son dönemlerde Türkiye’den giden doktorların sayısına dikkat çekerek alarm veren durumu kamuoyuna açıklayan Türk Tabipleri Birliği bu kez de kahreden bir haber verdi.

Birlikten yapılan açıklamada, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan iki genç hekimin yaşamına son verdiği bildirildi. Dün sabah saatlerinde bir açıklama daha yapan TTB Mersin’de de genç bir kadın hekimin yaşamına son verdiğini duyurdu. TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alınmasını kabul etmiyoruz! Yaşamak ve yaşatmak için, emeğimizin hakkı için tüm meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz!” ifadeleri yer aldı. Haber Merkezi

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