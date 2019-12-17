CHP Milletvekili İsmet Tokdemir, HelÂl Akreditasyon Kurumuyla ilgili “Kâğıt üzerinde var olan, samimî ve gerçekçi olmayan, aynı zamanda hiçbir hizmet sunmayan kurumun 2020 yılı bütçesi de yüzde 8,1 olarak artırılmıştır” dedi.

TBMM’de görüşülmekte olan 2020 bütçe kanun teklifi çerçevesinde Helâl Akreditasyon Kurumuyla ilgili konuşan CHP Milletvekili İsmet Tokdemir, “Ülkemiz, İsrail’in tohumuna, Latin Amerika’nın angusuna, Bulgaristan’ın samanına muhtaç eden iktidar, bugün, önümüze, bütçe kalemlerinden biri olarak Helâl Akreditasyon Kurumunun bütçesini koyuyor. Nerede kaldı Türk malı, nerede kaldı yerli üretim? İktidarınız boyunca hepsini yok ettiniz” diye konuştu. Kurum’un, Türkiye’de helâl akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kurum olarak görev yaptığına dikkat çeken Tokdemir, “2018 yılında kurulan ancak 2018 yılından 2019 yılının Kasım ayına kadar herhangi bir başvuru olmadığı hâlde iki yılda 8,8 milyon lira harcayan bu Kurumun harcamalarının artık harama dönüştüğünü söyleyebiliriz. Kurulduğu günden bugüne ne yurt dışında temsilcilik açmış ne de bir ruhsat vermiştir. Peki, ne yapmış? 2018 yılında kurulduktan sonra 5 yönetim kurulu üyesi, 4 daire başkanı, 50 kişilik personeli olan Helal Akreditasyon Kurumuna 1.007 metrekare hizmet binası tahsis edilmiş, hizmet binası için de 3 milyon 150 bin lira para harcanmıştır. Kâğıt üzerinde var olan, samimi ve gerçekçi olmayan, aynı zamanda hiçbir hizmet sunmayan kurumun 2020 yılı bütçesi de yüzde 8,1 olarak arttırılmıştır” dedi.

HelÂl sertifikasının yalnız gıda sektöründe değil, tekstil, medikal, kozmetik ve eczane ürünlerinde de dünyayla senkronize ve paralel olarak hayata geçirilmesinin önü açılmasını isteyen İsmet Tokdemir şunları söyledi: “Eski Ekonomi, şimdiki Ticaret Bakanlığına bağlı olarak kurulan Helâl Akreditasyon Kurumunun kalın maddelerine bakıldığında, aslında oluşturulan kurumun Müslümanların beklentilerini hiç de karşılayamayacağı açık şekilde görülmektedir. Büyük rakamlarla, apar topar kurulan bu kurum, sadece birilerine makam, mevki vermek ya da istismar için mi kuruldu? Allah, her kuluna helâl gıdayı, helâl yaşamayı, helâl düşünmeyi, haram ve kul hakkı yememeyi nasip etsin diyorum.”

Bu, sakat bir anlayış

Tokdemir asıl olanın, hem dinî inançlarımıza uygun hem de halk sağlığını tehdit etmeyen yerli üreticiyi korumak ve teşvik etmek olması gerektiğini belirterek, “Helâl sertifika vermeden önce, GDO sorunu çözülmesi gereken bir konudur. Bir yandan GDO’yla gereken mücadeleyi göstermeyeceksiniz, diğer yandan da ‘helal sertifikası’ diyeceksiniz. Bu, sakat bir anlayıştır. Türkiye’de helâl gıda sertifikası verilme meselesi henüz arzu edilen hedefe ulaşamamıştır. Dünyada en fazla helal gıda sertifikası veren ülkelerin başında Brezilya ve Yeni Zelanda gelmekteyken yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde bugüne kadar maalesef hiç helâl gıda sertifikası verilememiştir” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA