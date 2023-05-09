Helalleşme çağrısı karşılık buldu

Kürt nüfusun yoğunlukta yaşadığı Doğu ve Güneydoğu illerinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) olan algı değişiyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, CHP’nin şimdiye kadar Doğu’ya kapalı siyaset yaptığını vurgulayan Van Muradiye CHP ilçe Başkanı Ejder Kaya, “Son dönemlerdeki parti politikaları Doğu’yu CHP ile, CHP’yi Doğu ile barıştırdı. Genel Başkan’ın helalleşme çağrısı halkta karşılık buldu. Devletin vatandaşıyla helalleşmesi kadar güzel bir şey yoktur, herkes karşısında hatalarını anlayan bir devlet bakışıyla bakmaya başladı” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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