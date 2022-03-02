Helalleşme çağrısı önemli

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘helâlleşme’ için davet ettiği 28 Şubat mağduru başörtülü genç kadınlardan Esma Güneş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat mağdurlarıyla bir araya geldi Başörtüsü meselesinin çözümünde Kılıçdaroğlu’nun rolünü hatırlatan Güneş, “2010 yılında sorunun çözülmesi adına Kılıçdaroğlu’nun da attığı bir adım vesilesiyle sorun çözülebilmişti. Bunu da görmezden gelemeyiz. Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısını önemli buluyorum çünkü kendi partisinin bir geçmişi var ve o geçmişle yüzleşmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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