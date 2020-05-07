"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Helâlleşme zamanı

07 Mayıs 2020, Perşembe
YAZAR HINCAL ULUÇ: "‘GÖZLE GÖREMEDİĞİMİZ BİR VİRÜS’BUGÜN BİZLERE YENİDEN KUCAKLAŞMAYI, HOŞGÖRÜYÜ, KABULLENMEYİ HATIRLATIYOR.”

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç ‘Bir virüsün derin düşündürdükleri’ yazısında şu ifadelere yer verdi: “Zamanımız, bilime, akla geçme, Allah’ın bütünlüğü şemsiyesinde birleşip, kucaklaşıp, hoşgörü, kabullenme, helalleşme zamanı... Bunun böyle olması gerektiğini “Gözle göremediğimiz bir virüs” bugün bizlere yeniden hatırlatıyor, işte.. Dünya ve insanlık bir araya gelip, düşmanlıkları unutarak, ortak bir akılla “Nasıl kurtuluruz”un arayışına giriyor. Çünkü virüsün, dil- din- ırk- cinsiyet- fakir- zengin ayırt etmediği ortada. Yarınlarda “Yepyeni bir Dünya kurulacak” ve “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”tır... Bu arada dinlerin özü daha çok anlaşılacak “İnançsız bilim, bilimsiz inanç olmaz” sözleri daha bir anlam ifade edecektir.”

Okunma Sayısı: 1064
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi daha da önem kazandı

    Dünya ekonomisi küçülecek

    Mutluluk ailede

    Helâlleşme zamanı

    Tencerelerde ‘dayanışma’ kaynasın

    Üniversitede de tek adam sistemi

    Tek Parti dönemi formülüne AKP düzenlemesi

    Gereken yapılmazsa bedeli ağır olur

    Dolar neden yükseliyor?

    24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belirlendi

    '11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü'

    Dünya'ya 1000 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik keşfedildi

    ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Futbol liglerinin başlaması kararı ile ilgili DSÖ'den açıklama

    Sokağa çıkma istisnalarına ilişkin detaylar belirlendi

    Bakan Koca'dan bugünün 'Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi

    İB'den berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili genelge

    Almanya'da tüm mağazalar açılıyor

    Hafter milisleri yine sivilleri hedef aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kim inanır size?
    Genel

    Helâlleşme zamanı
    Genel

    Demokrasi daha da önem kazandı
    Faruk ÇAKIR

    Çaylar kimden?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Peygamber Efendimiz'den (asm) dualar
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan, ömre bin ömür katar
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an’da zekât verilecek yerler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset ve demokratlık (2)
    Genel

    Üniversitede de tek adam sistemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.