Helâlleşme zamanı

YAZAR HINCAL ULUÇ: "‘GÖZLE GÖREMEDİĞİMİZ BİR VİRÜS’BUGÜN BİZLERE YENİDEN KUCAKLAŞMAYI, HOŞGÖRÜYÜ, KABULLENMEYİ HATIRLATIYOR.”

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç ‘Bir virüsün derin düşündürdükleri’ yazısında şu ifadelere yer verdi: “Zamanımız, bilime, akla geçme, Allah’ın bütünlüğü şemsiyesinde birleşip, kucaklaşıp, hoşgörü, kabullenme, helalleşme zamanı... Bunun böyle olması gerektiğini “Gözle göremediğimiz bir virüs” bugün bizlere yeniden hatırlatıyor, işte.. Dünya ve insanlık bir araya gelip, düşmanlıkları unutarak, ortak bir akılla “Nasıl kurtuluruz”un arayışına giriyor. Çünkü virüsün, dil- din- ırk- cinsiyet- fakir- zengin ayırt etmediği ortada. Yarınlarda “Yepyeni bir Dünya kurulacak” ve “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”tır... Bu arada dinlerin özü daha çok anlaşılacak “İnançsız bilim, bilimsiz inanç olmaz” sözleri daha bir anlam ifade edecektir.”