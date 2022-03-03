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3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Helalleşme zirvesi

03 Mart 2022, Perşembe 00:15
6 LİDERİN BULUŞTUĞU MASAYI “HELALLEŞME ZİRVESİ” OLARAK NİTELEYEN DP GENEL BAŞKANI UYSAL: “NİMET VE KÜLFETİ EŞİT PAYLAŞTIĞIMIZ BİR TÜRKİYE’Yİ BİRLİKTE KURABİLİRİZ.”

KUTUPLAŞMA SONRASI TARİHî EŞİK

“Uzun bir kutuplaşma dönemi sonrası geldiğimiz bu tarihî eşikte Sayın Kılıçdaroğlu ‘helalleşme’ kavramı üzerinden birtakım inisiyatifler alıyor. Aslında bu masa Türk milletinin helalleşme zirvesidir. Bu masada bu inancı görürsünüz.”

YARALARI DEŞEREK KURAMAYIZ

“Herkesin ortak yaşam sahasına sahip olduğu, işleyen bir demokrasinin olduğu, nimet ve külfeti eşit ve ortak paydada paylaştığımız bir Türkiye’yi, dünkü kavgalar üzerinden, kabuk bağlamış yaraları deşerek kuramayız.”

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Helalleşme zirvesi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine atıfta bulunarak “6 partinin oluşturduğu masa helalleşmenin zirvesidir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik’in sorularını cevaplarını cevaplandırdı. Uysal, “6 muhalefet partisinin geçmişten ders alarak bir araya geldiğini ifade eden Uysal “Irak ve Suriye aynasında iki tane çökmüş ülkenin aynasında Türkiye kendisine baksa, bu büyük Cumhuriyet’in her bir merhalesiyle beraber her bir vatandaşına sunduğu hukuk, güvenlik, refah ne kadar önemli olduğunu görürüz. O açıdan geçmişe biz sırtımızı dönmüyoruz. Hatalarıyla sevaplarıyla, zaferleriyle hezimetleriyle tarihi birbirinden ayırt edemeyiz. Tarihimize de bir alakart mönü içerisinde bakmıyoruz. Zaferler bizim de mağlubiyetler bizim değil diyemeyiz. O açıdan bir bütünlük içerisinde bakmak lâzım. Demokrat Parti neyi temsil ediyor, neyi ifade ediyor derken, bu büyüklüğü, bu genişliği, bu tarihselliği ifade ediyor” diye konuştu.

Bu masa helalleşmenin zirvesidir

“Bu masa Türk milletinin helalleşmenin zirvesidir” diye konuşan Gültekin Uysal, “Türkiye’nin uzun kutuplaşma dönemi sonrası hele hele geldiğimiz bu tarihi eşikte Sayın Kılıçdaroğlu’nun tabirini kiralayarak cevap vereyim ‘Helalleşme’ kavramı üzerinden birtakım inisiyatifler alıyor Kılıçdaroğlu. Aslında bu masa Türk milletinin helalleşmenin zirvesidir. Biz hiçbir şekilde değiştiremeyeceğimiz, dönüştüremeyeceğimiz geçmiş üzerindeki dün ki kavgalar üzerinden değil, kabuk bağlamış yaraları deşerek değil ama herkesin ortak yaşama sahasına sahip olduğu işleyen bir demokrasinin olduğu nimeti külfeti eşit ve ortak payda da paylaştığımız bir Türkiye istiyoruz. Eşit fırsatlara sahip olduğumuz bir Türkiye’yi beraber kurabiliriz. Bu masadaki bu ‘Parlamenter Sistem’ ruhunu okuduğunuzda arka fonuna baktığınızda bu iradeyi, inancı içselleştirilmiş fikirler manzumesini görürsünüz” dedi.

Ahmet Terzi - ANKARA

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