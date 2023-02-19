Hem yer hem yapı denetlenmeli

Ercan: yer yapı denetim kuruluşları hem yeri denetlemeli hem de yapıyı denetlemeli.

TMMOB’a bağlı Jeofizik Mühendisleri Odası deprem gündemiyle Karaköy’deki merkezde toplandı.

Akademisyenler, odaya bağlı üyeler ve mühendislerin katıldığı toplantıda deprem konusu, yapı denetim sistemi ve mühendis istihdamı konuları üzerinden tartışıldı, öneriler ve talepler sunuldu.

Yapı denetim sisteminde jeofizik mühendislerinin de rol alması gerektiğini belirten Ahmet Övgün Ercan, “Yapı denetim kuruluşları denetimini, parasını yapıyı üstlenen kişi verir. Dolayısıyla burada bir sulanma başladı. Bunlar 2019 yılında fark edildi. Bu kez tombala ile yapı denetim kuruluşları seçilmeye başlandı, ancak sorun yine çözülemedi. Neden? Çünkü depremde yıkılan yapıların yüzde 20’si yerden gelen sorunlarla, yüzde 80’i yapısal sorunlardan kaynaklanır. Bugün bizim bu işi düzeltmemiz için jeofizik odası olarak önerimiz; yapı denetim kuruluşlarının adının ‘yer yapı denetim kuruluşları’ olarak değiştirilmesi. Sadece isim olarak değil, ‘yer yapı denetim kuruluşları’ hem yeri denetlemeli hem de yapıyı denetlemeli” dedi.

Haber Merkezi