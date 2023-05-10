"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hem yolsuzluk, hem secde olur mu?

10 Mayıs 2023, Çarşamba 18:17
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Sakarya’da, “Sadece ekonomi değil şu anda memleketimizde huzur içinde değil.

Neden? Başına bir sıkıntı geldiğinde bir problemle karşı karşıya kaldığında adalete güvenemiyor. Bir yerde adalet olmazsa o ülkede yaşanamaz, zulüm var demektir. Bizim inancımızın temelinde de bu yatar. Müslümanlıktan bahsediyorlar. Peygamber efendimiz ne buyurmuş, ‘İslam güzel ahlaktır’ diyor. Güzel ahlakın başında da adalet gelir. Harama el uzatmamak gelir. Yolsuzluktan vazgeçmek, israfı terk etmek gelir. Siz bunların hepsini yapacaksınız ondan sonra da alnı secdeye gelenlerle şampanya patlatanlar arasında tercih yapıyormuşuz diye bir safsata ortaya atacaksınız. Yok arkadaş… Hem yolsuzluk yap hem de alnım secdeye de yahu Cenabıhak’tan en büyük cezaya sen müstahak olursun” dedi.

Sakarya - Anka

Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye AB rotasına geri dönecek

    Hem yolsuzluk, hem secde olur mu?

    '150 bin düzensiz göçmen ABD'ye geçmeye hazırlanıyor'

    Filistin'den BM'ye 3 mektup

    'Sudan'da topyekun bir savaş riski katlanarak artıyor'

    'İsrail'in Gazze saldırılarında sivillerin öldürülmesi kabul edilemez'

    Hindistan'da yolcu otobüsü köprüden düştü: 23 kişi öldü

    14 Mayıs’ta sandık başına - Demokrasi ve adalet için oy kullanacağız

    Manchester City, Madrid'den avantajlı döndü

    Kurdukları tuzağa düşecekler

    Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi sona erdi

    Avrupa Birliği: İsrail'in sivil kayıplara yol açan Gazze saldırılarından endişe duyuyoruz

    İran'da elektrik santralinde büyük yangın

    Koparmanın cezası 244 bin 315 lira!

    Fransa'da itfaiyeciler yüzme havuzlarının suyunu kullanmaya başladı

    Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 604'e yükseldi

    'Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM görüşmesi İstanbul'da yapılacak'

    Muğla - Dalaman'da 4 büyüklüğünde deprem

    Hukuk zemininde izah edilemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kızılelma çetesi AKP’yi nasıl ele geçirdi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kurdukları tuzağa düşecekler
    Ahmet BATTAL

    Millet İttifakına karşı ok-mızrak siyaseti
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ali’den (ra) eğitim dersleri
    Dr. Salih AYTEMUR

    14 Mayıs’ta sandık başına - Demokrasi ve adalet için oy kullanacağız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetmenin diğer adı: Öfke hâli
    Ali FERŞADOĞLU

    Desteğinizi sürdürecek misiniz?
    Süleyman KÖSMENE

    Zaafları muhatap alarak ders yapılmaz
    Süleyman Uçar

    Nuru nar görmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.