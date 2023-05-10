Hem yolsuzluk, hem secde olur mu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Sakarya’da, “Sadece ekonomi değil şu anda memleketimizde huzur içinde değil.

Neden? Başına bir sıkıntı geldiğinde bir problemle karşı karşıya kaldığında adalete güvenemiyor. Bir yerde adalet olmazsa o ülkede yaşanamaz, zulüm var demektir. Bizim inancımızın temelinde de bu yatar. Müslümanlıktan bahsediyorlar. Peygamber efendimiz ne buyurmuş, ‘İslam güzel ahlaktır’ diyor. Güzel ahlakın başında da adalet gelir. Harama el uzatmamak gelir. Yolsuzluktan vazgeçmek, israfı terk etmek gelir. Siz bunların hepsini yapacaksınız ondan sonra da alnı secdeye gelenlerle şampanya patlatanlar arasında tercih yapıyormuşuz diye bir safsata ortaya atacaksınız. Yok arkadaş… Hem yolsuzluk yap hem de alnım secdeye de yahu Cenabıhak’tan en büyük cezaya sen müstahak olursun” dedi. Sakarya - Anka

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