“Hemen Genel Müdürümüzü aradım”

Cenevre’de basın mensuplarına gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’a “Kamuoyundaki bir tartışma da Ziraat Bankası’nın, Simit Sarayı’nı almak için Rekabet Kurumu’na başvurması. Buna yönelik eleştirilere yaklaşımınız nedir?” şeklinde, kamuoyunda ‘500 milyon dolarlık kurtarma’ olarak tartışılan Simit Sarayı konusu hatırlatıldı. Erdoğan, “Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, ‘Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz’ dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi… O tablo şu anda bu seyirde” ifadelerini kullandı.

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