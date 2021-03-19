KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, HDP’ye kapatma dâvâsı açılması ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi için “hepimizin utancı” diyerek yapılanların sadece iktidarın politikalarının bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ortaya çıkan fotoğrafta herkesin kendinde bir sorumluluk payı görmesi gerektiğini ifade etti.

gazeteduvar’ın haberine göre, muhalefet aktörlerinin ‘iktidar hataları ile seçimi kaybedecek’ gibi bir beklentiyle olaylara karşı tutum almasının yanlış olacağını dile getiren Ağırdır, “Siyaseten pasif konumda kalmak ve iktidarla toplum arasındaki itiş-kakıştan sonuç beklemek. Bu teorik olarak da pratik olarak da mümkün değil. Siyaset böyle çalışan sadece bir şey değil” dedi. Hepimiz sorumluluk payımızı kabul etmeliyiz Son bir haftada yaşananların öngörülebilir olduğunu söyleyen Ağırdır, yaşananları izlerken utanç duyduğunu söyledi. “Bu ülkede hiçbir şeyi doğru yapamadığımız, doğru bir siyasî düzen inşa edemediğimiz için bu memleketin bunları hak etmediğini düşünerek dehşet bir utanç duydum ben” diyen Ağırdır, “Sadece iktidar şunları yapıyor ya diyerek bu sorumluluktan kurtulamaz. Hepimiz bu ülkenin geleceğinde sorumluluk payımızı kabul etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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