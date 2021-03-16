Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı.

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.'' ifadelerini kullandı. AA

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