Her 100 kişiden 73’ü hak ihlali var diyor

KONDA’nın araştırmasına göre Türkiye’de her 100 kişiden 73’ü ülkede insan hakları sorunu olduğunu düşünüyor. Ancak Ağırdır’a göre siyasî tercihlerde artık yoksulluk rol oynuyor.

Kamuoyu araştırma kuruluşu KONDA’nın İsveç merkezli uluslar arası insan hakları örgütü Civil Rights Defenders (Sivil Haklar Savunucuları) için hazırladığı Türkiye’de İnsan Hakları Araştırması başlıklı raporu, toplumun yalnızca yüzde 21’inin Türkiye’nin de imzaladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin varlığından haberdar olduğunu gösteriyor. Eğitim sistemindeki bu eksikliğe rağmen toplumun insan haklarına yönelik algısı gelişmiş düzeyde. DW Türkçe’nin haberine göre, 25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 31 ilde 2 bin 402 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan rapora göre Türkiye toplumunun yüzde 83’ü için temel insan hakları doğuştan geliyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 84’ü de hükümeti eleştirmeyi ve protesto etmeyi tabiî bir hak olarak görüyor. Her beş kişiden üçü toplumsal eylemlere biber gazı ile müdahale edilmesini insan hakkı ihlâli olarak görürken ankete katılanların yüzde 70’i ise Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı yapılan protestoları haklı buluyor.

Haber Merkezi