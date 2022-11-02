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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Her 5 kişiden 1’i sosyal yardıma muhtaç

02 Kasım 2022, Çarşamba 00:20
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın açıkladığı verilere göre, Türkiye’de her 5 kişiden 1’inin sosyal yardıma muhtaç olduğu görüldü.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye genelinde geçen yıl 4 milyon 332 bin 805 hanenin sosyal yardımlardan yararlandığını açıkladı. Bakan Yanık, geçen yıl ayrıca 836 bin 665 kişiye de yaşlı aylığı verildiğini açıkladı. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplandıran Bakan Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla çeşitli sosyal yardım programları yürütüldüğünü belirterek, “Yürütülmekte olan sosyal yardım programları düzenli ve süreli nitelikte olmak üzere aile yardımları, barınma ve gıda yardımları, engelli yaşlı yardımları, sağlık yardımları, eğitim yardımları ve proje destekleri olarak sınıflandırılmaktadır” dedi. Bakan Derya Yanık, 2021 yılında ülkemiz genelinde Salgın Sosyal Destek programları dahil edilmediğinde toplam 4 milyon 332 bin 805 tekil hanenin sosyal yardımlardan faydalandığını belirterek, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapıldığını bildirdi .

836 bin kişi yaşlı aylığı aldı  

Yaşlı aylığı ile ilgili ödemelerin nasıl yapıldığına dair soruya yanıt veren Bakan Yanık, “Ülkemiz genelinde 2021 yılında 836.665 kişi yaşlılık maaşı alıyor” ifadelerini kullandı. Önerge sahibi Gürer ise soru önergesinde Niğde ili ile ilgili soruların yer almasına rağmen Bakan Yanık’ın cevabında Niğde’yle ilgili sorulara cevap verilmediğine dikkat çekti. Geçen yıl sosyal yardım yapılan hane sayısının 4 milyondan fazla olmasına da vurgu yapan Gürer, “Niğde’de önceki bakan 22 bin haneye kömür dağıtıldığını açıklamıştı. Bu sefer Bakan bu rakamı vermekten kaçındı. Ağustos ayında sokak araları dağıtılan kömür çuvallarıyla doldu. Kaç haneye verildi, Bakan yanıtında maalesef yok. Ayrıca her hanede 4 kişi olduğu varsayıldığında, 16 milyondan fazla insanımız sosyal yardım almış ki bu da nüfusun 5’te 1’ne denk geliyor. Yani her 5 kişiden 1’i sosyal yardıma muhtaç görünüyor. Yokluk ve yoksulluk artıyor” ifadelerini kullandı.

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