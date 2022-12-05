"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Her alanda ayrımcılık arttı

05 Aralık 2022, Pazartesi 20:46
İnsan hakları alanında çalışmalar yapan Eşit Haklar için İzleme Derneği ‘Türkiye’de Ayrımcılık Araştırması Kasım 2022’ raporunu açıkladı.

Dernek 26 ilde 1531 kişi ile ayrımcılığa uğrayıp uğramadığına dair görüşmeler gerçekleştirdi. Raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de siyasi görüşünden dolayı her zaman ayrımcılığa uğradığını düşünenlerin oranı yüzde 54,3. Ankete katılınların yüzde 25,8’i etnik kökene dayalı ayrımcılığa her zaman maruz kaldığını belirtirken, yüzde 26,5’i dini inanca veya inançsızlığa dayalı ayrımcılığa, yüzde 36,6’sı da göçmen olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi. 2018 yılında siyasi görüşünden ötürü ayrımcılığa maruz kalanların oranı yüzde 42 iken, bu oran 2020’de yüzde 51,1’i buluyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Ankette en önemli tespit ise ayrımcılığa maruz kalanların yüzde 84,2’sinin herhangi bir girişimde bulunmaması. Yüzde 5,3’ü CİMER’e başvurduğunu belirtirken, yüzde 4,1’i dava açtığını, yüzde 2,0’ı ise savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İthalat olmasa ihracat da yapamayacak durumdayız

    Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 100 arttı

    İnsanı vicdan kurtarıyor

    Zincir marketlerde denetimi yapıldı

    Hindistan’ın başkentinde gündem ''hava kirliliği''

    'Yeni İsrail hükümetini başarısız kılmalıyız'

    Hazar Denizi kıyısındaki fok ölümleri endişelendiriyor

    Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 11 kişi yaralandı

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Demokrasi ve zenginlik için hürriyet şart

    Sıfır ÖTV senaryosu

    Gözler kasım ayı enflasyon verilerinde

    Fransa, rahat bir şekilde çeyrek finale yükseldi

    Endonezya'da alarm durumu devam ediyor

    İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir?

    Dövizdeki artış yayınevlerini de vurdu

    Babacan: Amacımız Türkiye’yi de kazanmak

    Tesla, Çin'deki 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı

    Kahve lüks oldu

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    “Yeni Asya hep istikamet üzereymiş”
    M. Said ZEKİ

    Kıyamet öncesi tuhaf zamanlar...
    Genel

    Sıfır ÖTV senaryosu
    Süleyman KÖSMENE

    Siyasi otoritenin dini otorite haline gelmesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı
    Risale-i Nur'dan

    Beşeriyetin hakikî saadeti Kur’ân’a ittiba ile mümkün
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hata ve kusurlarını itiraf edenler
    Şükrü BULUT

    Muhalefetin hedefi iktidardan öte, demokrasidir…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.