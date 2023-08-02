Esenyurt’taki tekel bayisinde yaşanan silahlı saldırı, Türkiye’deki bireysel silahlanma ve silahlı şiddet olaylarını yeniden gündeme getirdi.

Umut Vakfı koordinatörü Ebru İlke Bingör’ün paylaştığı verilere göre Türkiye’de son 7 ayda 2 bine yakın silahlı şiddet olayının yaşanırken her gün en az 9 silahlı saldırı yaşandı.

Elips Haber’e konuşan Bingör, silahlanmadaki artışın nedenini, ortaya çıkardığı tehlikeleri ve bireysel silahlanmanın her geçen gün arttığını söylerken, şiddet olaylarının artmasına yol açan yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. 2023 yılının ilk 211 gününde Türkiye genelinde 1938 silahlı şiddet olayının basına yansıdığına dikkati çeken Bingör’ün paylaştığı verilere göre basına yansıyan bu silahlı şiddet olaylarında 1200 kişi öldü, 1960 kişi ise yaralandı.

Türkiye’nin adeta suç bölgesi haline geldiğini ifade eden Bingör, “Bireysel silahlanma ve ona paralel olarak silahlı şiddet oranı artış kaydediyor. Silah satıcıları adeta ülkede at oynatıyor. Mafya sokaklarda çatışıyor, evleri, işyerlerini silahla tarıyor. Baskınlar yapıyor, sokaklarda çatışıyor. Biz bireysel silahlanmaya ‘dur’ denilmesini, yasal düzenlemeler yapılmasını beklerken maalesef hiçbir şey yapılmayarak, ‘cezasızlık’ uygulanarak adeta silahlanma teşvik ediliyor. Sonuçta da olayların önü alınamıyor ya da alınmıyor” diye konuştu.

Haber Merkezi