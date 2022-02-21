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21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Her hal ve şartta tavizsiz yayınını sürdüren Yeni Asya hakikatın gür sesidir, kısılmaz ve susturulamaz

21 Şubat 2022, Pazartesi 14:33
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler...

RECEP ÖZEL - 16. dönem AP Milletvekili

Yarım asrı devirip (dile kolay) 53. yılına girmekte olan Yeni Asya gazetesinin sene-i devriyesini yürekten kutluyorum.

Kurulduğu ve yayın hayatına başladığı günden bu yana, Bab-ı Âli’nin yorulmak bilmeyen, inandığı ve savunduğu mefkureden bir an bile sapmayan, her hâl ve şartta tavizsiz yayıncılığını sürdüren, Yeni Asya Gazetesi’nin okuru ve müdavimi olmak şahsım adına bir onur vesilesi olmuştur.

Bugünlere pek çok engel ve yasaklamalara maruz kalarak, darbe ve ihtilâl dönemlerinin iki taraflı keskin bıçağından nasibini alarak gelen, defalarca kapatılan ve susturulmak istenen Yeni Asya gazetesi her dönemde kolaya değil zora talip olmuştur.

1980 ihtilâli, 12 Mart Muhtırası, 28 Şubat gibi esefle hatırladığımız, tarihin karanlık geçmişine gömerek unutmaya çalıştığımız yasaklı yıllar gerilerde kaldı. 

Lâkin, ne acıdır ki 15 Temmuz darbesiyle 21. yüzyılın 2022’sine geldiğimiz bu günlerde tarihin yeniden tekerrür ettiği, darbeci baskı uygulamalarına maruz kalan bir Yeni Asya Gazetesi görüyoruz. 

Hiçbir demokratik rejimin uygulamadığı ve demokrasilerde asla yer almayan sansür ve basın yasağı engeliyle karşı karşıya kalan gazetemizin, diliyoruz ki iki yılı aşkın süredir tâbi  tutulduğu ilân yasağı engeli önünden kaldırılır ve kaldırılmalıdır. 

Böyle utanç vesilesi bir yasak ve haksızlıkla 53. yıla girmek bu kutlamaya gölge düşürse dahi, yarım asırdır haksızlıklarla mücadeleye savaş açmış bir gazetenin bu badireyi de atlatacağına inancım ve güvenim tamdır! 

Yeni Asya hakikatın gür sesidir, bu ses kısılmaz ve susturulamaz! 

53. yılında ne yazık ki aramızda bulunamayan lâkin şahs-ı mane-visiyle hep yaşayacak olan gazetemizin kurucusu ve İmtiyaz Sahibi Sayın Mehmet Kutlular Ağabeyi rahmetle ve minnetle anıyorum. 

Gazetemizin geçmişinden bu güne her satırında hakkı ve emeği olan vefakâr, çilekeş Yeni Asya emekçilerinin ahirete intikâl eden bütün çalışanlarını da rahmet ve minnetle anıyorum. 

Kuruluşundan bu yana hizmet veren ve hâlen bu bayrağı taşıyan yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızın, bütün genel yayın yönetmenlerimizin, genel müdürlerimizin, genel koordinatörlerimizin, yazarlarımızın, temsilcilerimizin, muhabirlerimizin, basım, yayın ve dağıtımında hizmeti geçen tüm emekçilerimizin ve bütün Yeni Asya okuyucularının 53. yılını ruhu canımla tebrik ediyorum. 

Her zaman ayakta kalmanız duâ ve niyazıyla başarılarınızın daim olmasını diliyorum.

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