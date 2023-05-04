“Her okula bir avukat” yüzde 98 tamam

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde sandık güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına ilişkin, “Biz, barolar olarak, vatandaşın oyunun sandığa girdiği gibi çıkmasının sağlanması noktasındayız.

‘Hile olacak, oylar çalınacak’ spekülasyonlarının önüne geçmek için aktif rol alacağız. Biz elimizden geldiğince her okulda bir hukukçunun bulunmasını istiyoruz ki bir avukatın o okulda bulunması, oradaki her şeyi değiştirebiliyor. ‘Her okula bir avukat’ vaadini yüzde 98 oranında yerine getirmiş bulunmaktayız” dedi. Ankara - Anka

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