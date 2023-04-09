Her okula bir avukat

Millet İttifakı siyasi partilerinin Bursa il başkanlıkları seçim güvenliği için bir araya geldi.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin Bursa İl Başkanları ve partilileri, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) düzenlenen istişare ve basın toplantısı ile avukatlarla bir araya gelerek seçimde sandık güvenliğini sağlamak için toplantı düzenledi. Bursa Barosu eski Başkanı Avukat Ekrem Demiröz programın açılış konuşmasını yaptı. Demiröz konuşmasında, “Bizler seçim günü sahada olacağız. Sandık başında görev yapan kişilerin yanı sıra vatandaşlarımızın da sorularına yanıt vereceğiz ve hukuksal destek sağlayacağız. Oy kullanma aşamasından oy sayımları tamamlanana kadar olan sürecin takipçisi olacağız. Bunun sağlanması için de hedefimiz her okulda bir avukat bulunmasıdır. Başlattığımız bu girişimin daha da büyümesini ve başka illerde görev yapan meslektaşlarımıza da ilham kaynağı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyoruz” dedi.

Bursa - Anka