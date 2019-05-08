İstanbul Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptali sonrası olağanüstü toplandı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “Şimdiye değin ‘her okula bir avukat’ arayışında yaptığımız çalışmaları, ülkemizin her yanından katkı verecek meslektaşlarımızla birlikte, bu kez ‘her sandığa bir avukat’ hedefi ile sürdürmeyi planlamaktayız” dendi. Toplantıdan sonra baronun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şunlar kaydedildi; “İstanbul Barosu olarak; Yüksek Seçim Kurulu tarafından 06.05.2019 tarihinde ‘İstanbul Seçimlerinin Yenilenmesi’ yönünde verilen kararın, hukuki dayanağı olmayan ve YSK’nın içtihatlarıyla çelişen bir nitelik taşıdığı kanısındayız. Bu kararın, hukuksal yorum ve düşüncelerle temellenmek yerine, özellikle de siyasal iktidarın baskılarıyla biçimlendiği son derece açıktır. Baromuz, kararın gerekçesini irdeleyerek hukuksal bir tahlile tabi tutulmasını gereksiz bulmaktadır. İstanbul Barosu, Türkiye’deki bütün avukatlara çağrı yaparak, bir yandan toplumun bilinçlendirilmesinde diğer yandan da 23 Haziran günü hukuk güvenliğinin sağlanmasında katkı talep edecektir.