Her sandıkta en az iki kişi

Seçim güvenliği için çalışmalarını hızlandıran muhalefet, sandıkta en az iki kişi bulundurmayı hedefliyor, depremzedeler için de özel çalışma yürütüyor.

Muhalefet yetkilileri, parmak boyasının yokluğunda ıslak imzalı tutanakların daha da önemli hale geldiğini vurgulayarak, “Islak imzalı tutanakların tamamını elimizde bulundurduğumuz sürece, herhangi bir şekilde oynama olursa bunları yakalayıp ifşa etmek çok kolay” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Seçmenin hareketliliğini inceliyor olacağız. Eğer seçmen, kütüğünü taşımamışsa onları seçim bölgelerine tekrar taşımak için çalışmalar yapağız” dedi. Haber Merkezi *** Seçmen listeleri askıda Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere dün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı. Listeler, 2 Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Haber Merkezi

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