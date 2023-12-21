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21 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Her şeyi sattınız, Filistin’i de satmayın

21 Aralık 2023, Perşembe 17:37
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan “Her şeyi satmaya çok mahir AK Parti. Hiç olmazsa Filistin’i satmayın arkadaşlar” dedi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Çalışkan şunları söyledi: “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hakkında konuşuyoruz. Tereddütsüz ki mahir olunan en önemli konu özelleştirme. Her şeyi satmaya çok mahir AK Parti. Bugüne kadar limanları, sanayi kuruluşlarını, stratejik tesisleri, havaalanlarıhnı, yolları, köprüleri, bankaları, sigorta şirketlerini, toprağımızı her şeyi ama her şeyi sattı. Daha ötesi bize güvenen Suriyeliler satıldı. Dava satıldı. Hiç olmazsa Filistin’i satmayın arkadaşlar. Buraya çıkan iktidar mensubu arkadaşlar bütçe savunmasına başlarken şımarık tabirini kullanmayı istemiyorum ama bir kibir ve gururla 22. bütçeyi yapmış olmaya ısrarla dem vuruyor. Elbette bu milletin size verdiği yetkiye şımarıklık yaparak değil, belki teşekkürle karşılık verilebilir. Aranızda rektörler var profesörler var YÖK bütçesi görüşülürken bekledim ki şehir üniversitesine yapılan müdahaleye tepki göstersinler bilim adına yapılan yanlıştır desinler ağızlarını açmadılar. Aramızda hukukçular var. Hiçbirisi Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken ülkemizde yapılan KHK zulmünden, hukuk dışı müdahalelerden söz etmediler.”

64 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız

“Bu bütçede istihdam yok, işsizlik var” diyen Çalışkan şöyle konuştu: “Bu bütçede yatırım yok, yandaş var. Üretim yok, ithalat var. Bütçede adalet yok ama bir kişiye 10 maaş var. Bütçede kalkınma yok ama bol miktarda faizciler var. Bu bütçede EYT’liler, emekliler, asgari ücretliler, memurlar yok, rantçılar var. Bu bütçede yeterince depremzedeler yok ama müteahhitler fazlasıyla var. Üzüntülü taraf şudur ki hangi yüzle bu bütçe milletin karşısına getirildi. Bu bütçenin neyini savunuyorsunuz. Tam tamına bu kadar yıl boyunca 64 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. İş başına geldiğinizde 130 milyar dolar dış borç bugün 480 milyar dolara çıktı. 2024 bütçesi ise gider 11,1 trilyon gelir ise 8, 4 trilyon hesap ediliyor, Baştan 2,6 trilyon açık. Asgari ücretli birisi ‘11 bin 200 lira maaş alacağım, maaşımın şu kadarı ev kirasına, bu kadarı pazar masrafına gidecek öyleyse otobüse binmeyip yürüyerek gideyim’ diyor.”

Ankara - Anka

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