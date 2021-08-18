Her şeyimiz gitti... Korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı

Son yılların en büyük felaketi olarak kayda geçen aşırı yağış kaynaklı selin etkilediği Kastamonu Bozkurt’ta esnaf, “Zararımızı karşılasın istiyoruz. MaddÎ, manevÎ her şeyimiz gitti” diyor.

Yaşanan sel sonrası en çok kaybın yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta kayıp ilânı verilen 26 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor. Ezine Çayı’nda ve binaların bodrum katında arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler aradan geçen 8 güne dikkat çekerek “Artık kurtarma faaliyeti kalmadı buna sadece arama diyebiliriz” ifadelerini kullanıyor.

Tanınmaz hale gelen ilçede hasarlı binaların kontrollü yıkımına devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Bozkurt’ta 140 ağır hasarlı bina var.

‘İŞYERLERİNİN TAMAMI ZARAR GÖRDÜ’

Selin en çok etkilediği bölgelerden çarşıdaki dükkânlar hâlâ tanınmaz halde. Çok sayıda iş yerinde kolonlar yıkık, malzemeler dört bir yana savrulmuş, zemin balçık ve suyla kaplı. Camları kırılan, içi su ile dolan bir bujiteri dükkânının temizleme çalışmasına katılan Bozkurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Meftun Yanık, “Bozkurt’ta zarar görmeyen işyeri yok, 600 küsür işyeri gitti” diyor. Çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtiyor: “Dükkanlar en kısa zamanda temizlenip kullanılır hale getirilecek. Çünkü eczane, alış veriş yerleri gibi acil ihtiyaçlar var.”

‘MADDÎ MANEVÎ KAYIP

Cumhuriyet Caddesi’nde 55 yaşındaki Canan Tığlı ile konuşuyoruz. Yaşananları “Bozkurt’ta şu anda akrabası, arkadaşı ölmemiş kimseyi bulamazsınız” diye özetliyor. Evinde bir hasar olmasa da nalbur dükkânları tamamen yok olmuş durumda. “Ben emekli bir insanım, nerede olsa yerim. 25 yaşında oğlum var, 20 yaşında kızım var. Ben onlar için çabalıyordum. Çocukların geleceği bitti, burada. Kızım Samsun’da okuyordu, nasıl okutacağım ben şimdi onu?”

Hasarın giderilmesi için devlet desteği beklediğini söyleyen Tığlı, kredi paketi ya da borç erteleme gibi adımların yaraları saramayacağını belirtiyor: “Kredi verip geri alacak. Bize kredi sağlayacak faizle geri alacak biz öyle istemiyoruz. Zararımızı karşılasın istiyoruz. Maddî, manevî her şeyimiz gitti.”

İPOTEKLİ DÜKKÂNI GİTTİ

20 yıldır tekel büfesi işleten Muhtar Kartal’ın işyeri de tanınmaz halde. Alt kattaki depo, suyla dolu. Bozdolabı, raflar işyerinin yanındaki bahçeye savrulmuş. İşyeri için aldığı ipotekli krediyi ödemeye devam eden Kartal, şöyle konuşuyor:

“30 bin lira kredi borcum vardı, öğleden sonra onu yatıracaktım. Dükkâna girip o parayı alsam kendi hayatım gidecekti, zaten iki dakikayla kurtuldum. Yandaki eczanedeki arkadaşlara ben haber verdim. Birkaç kişiye daha haber verdim, ama onlar rahmetli oldular. Hasar tesbiti yapıyoruz. Artık beynim durdu, aklıma hiçbir şey gelmiyor, uyku uyumuyorum. 250-300 bin liralık malım gitti. Verdikleri söz dört gün sonra burada kalmaz inşallah. Bazen öyle oluyor. İnşallah verdikleri sözün arkasında dururlar. Eskisinden güzel bir Bozkurt çıkar meydana.”

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Can kaybı 78’e yükseldi

Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel sebebiyle Kastamonu’da 62, Sinop’ta 15, Bartın’da 1 olmak üzere can kaybının 78’e yükseldiğini açıkladı. AFAD’dan Batı Karadeniz’deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu’da 62, Sinop’ta 15, Bartın’da 1 kişinin vefat ettiği, 2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi. Ankara - aa

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Korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı

Bartın’ın Ulus ilçesinde hasta kayınvalidesi ve kayınpederiyle selden kurtulan Ayşe Başol, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor. Kumluca beldesine bağlı Zafer Köyü’nde oturan Recep ve Ayşe Başol çiftine ait müstakil evin bodrum katını sel sebebiyle su bastı. İşte çalışan eşinin olmadığı sırada hasta kayınvalidesi ve kayınpederiyle evde mahsur kalan Başol, suların yükselmesiyle büyük korku yaşadı.

Evde çaresizce selin etkisini yitirmesini bekleyen Başol ve ailesi, can kaybı olmamasına şükrediyor. Selde bazı eşyaları ile bahçe ve seralarındaki ürünleri kaybeden ailenin arıları telef oldu.

“Sel gelince ev gidiyor sandık”

Yaşadığı korku dolu anları gözyaşlarıyla paylaşan Ayşe Başol, selin aniden geldiğini belirterek, “Evde hasta ve bakıma muhtaç yaşlılar da olduğu için çok korktum. Kimse o anı anlatamaz. Sel gelince ev gidiyor sandık. Muhtarı aradık, ‘Dışarıya çıkın.’ dedi, çıkamadık. Her yerimiz battı.” dedi.

Eşinin gece evde olmadığını, ne yapacağını bilemediğini ifade eden Başol, “Çok korktum, evde eşim de yoktu. Hemen evdeki yaşlıları kaldırdım, ‘Kalkın sele gidiyoruz.’ dedim, ama nereye gideceksin? Zaten hastalardı. Hiçbir şeyimiz kalmadı, alt kattaki her şeyimiz, bahçemiz gitti. Arılarımız telef oldu.” diye konuştu. Bartın-aa

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Selde yıkılan binanın müteahhidi yakalandı

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felâketinde çöken Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi olan ve İstanbul’da gözaltına alınan Mehmet Ö. Kastamonu’ya sevk edildi.

Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos’ta yaşanan sel felâketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt’ta gözaltına alınan Mehmet Ö, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Kastamonu’ya gönderildi. Şüphelinin, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınacağı bildirildi.

İstanbul - aa

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Karadeniz’i tomruk kapladı

Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından denize taşınan binlerce tomruk Karadeniz’de adacıklar oluşturdu. Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan afette binlerce tomruk sel sularıyla birlikte Karadeniz’e ulaştı. İddiaya göre tomrukların yıkıcılığı felaketin büyümesinde de etkili oldu.

Selin sona ermesiyle birlikte Sinop’un Karadeniz sahilleri bu ilçelerden taşınan bölgelerden taşınan tomruklarla kaplandı. Kayıp bazı kişilerin cesetleri ise sahillerde tomrukların arasında bulunabildi.

Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Karaya vuranlar iş makineleri ile kaldırılıyor. Henüz denizde kalanlar ise dehşet verici bir görüntü sunuyor.