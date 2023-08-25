"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Her yerde depremin izleri var

25 Ağustos 2023, Cuma 20:00
Gaziantep’in İslahiye ilçesi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. İlçenin yarısı yıkıldı. Resmî rakamlara göre İslahiye’de bin 368 kişi vefat etti, 3 bin 278 bina kullanılmaz hale geldi. Felaketin üzerinden 6 aydan fazla zaman geçti.

İslahiyeliler yaşadıkları sorunları Artı Gerçek’e anlattı. Depremin ardından başlayan enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor. İlçede yıkım bekleyen yüzlerce bina, kaldırılmayı bekleyen tonlarca enkaz var. Bazı mahallerde enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları ağır ağır ilerliyor. Halk, artık iş makinelerine aldırış etmediklerini belirtiyor. İslahiye’de yıkımlar, ilçe merkezinde yoğunlaşmış durumda. Bu nedenle çok ciddi bir çevre kirliliği söz konusu. Depremin ardından hem medyanın hem uzmanların sık sık asbest tehlikesine dikkat çektiğini hatırlatan bir esnaf kaygılarını şöyle anlatıyor: “Asbest de deprem kadar tehlikeli. Deprem ani bir felaket, Allah’ta geldi, önüne geçilmez belki ama asbestin önüne geçilebilir. Gerekli tedbirler alınmalı. Depremden sağ çıktık ama bu sefer de sağlığımız tehlike altında.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • galip

    26.8.2023 09:51:54

    deprem bölgesinde, ölüyoruz...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Su kıtlığı kapıda

Yunanistan 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

9 bin mahkûm koronavirüs sonrası cezaevine dönmedi

Açlık sınırı 13 bin 700 lirayı aştı

Vatandaş kartla geçiniyor

KKM saatli bomba gibi

Ekonomik krizin sebebi ‘yanlış politikalar’

Yakma, anlamak için oku

Pentagon: Prigojin “öldürüldü”

Faiz yükseltmekle ekonomi düzelmez

Her yerde depremin izleri var

Güven hizmet, perakende ve inşaatta da düştü

Trump'ın sabıka fotoğrafı

Myanmar ordusu yargılanmalı

Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi

Okul servislerinde kısa mesafe 10 bin lira

Ekran çocuklara zararlı

Danimarka Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı

Avrupa Birliği, Ben-Gvir’in ırkçı sözlerini "şiddetle" kınadı

En Çok Okunanlar

Ahmet BATTAL

Aceleye ne gerek vardı?
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Polat ve Nutku’yu yad ederken
Ali Ünal

“Bilinmez” olarak yaşamak ve ölmek…
Cevher İLHAN

“Hani nas var’dı!?”
Ali FERŞADOĞLU

“Benim şeyhim müceddiddir!”
Risale-i Nur'dan

Lisan-ı halin ile de Kur’ân’ı oku!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Sebahattin YAŞAR

Hacdan sonra (H.S.)
H. Muharrem OKUR

Risale-i Nurlar ile Tedavi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.