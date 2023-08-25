Her yerde depremin izleri var

Gaziantep’in İslahiye ilçesi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. İlçenin yarısı yıkıldı. Resmî rakamlara göre İslahiye’de bin 368 kişi vefat etti, 3 bin 278 bina kullanılmaz hale geldi. Felaketin üzerinden 6 aydan fazla zaman geçti.

İslahiyeliler yaşadıkları sorunları Artı Gerçek’e anlattı. Depremin ardından başlayan enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor. İlçede yıkım bekleyen yüzlerce bina, kaldırılmayı bekleyen tonlarca enkaz var. Bazı mahallerde enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları ağır ağır ilerliyor. Halk, artık iş makinelerine aldırış etmediklerini belirtiyor. İslahiye’de yıkımlar, ilçe merkezinde yoğunlaşmış durumda. Bu nedenle çok ciddi bir çevre kirliliği söz konusu. Depremin ardından hem medyanın hem uzmanların sık sık asbest tehlikesine dikkat çektiğini hatırlatan bir esnaf kaygılarını şöyle anlatıyor: “Asbest de deprem kadar tehlikeli. Deprem ani bir felaket, Allah’ta geldi, önüne geçilmez belki ama asbestin önüne geçilebilir. Gerekli tedbirler alınmalı. Depremden sağ çıktık ama bu sefer de sağlığımız tehlike altında.” Haber Merkezi

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