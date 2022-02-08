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8 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Her yerde zam protestosu

08 Şubat 2022, Salı
Elektriğe yapılan fahiş zamların ardından Doğubayazıt, Yüksekova, Urfa ve Marmaris’ten sonra İzmir’in yanı sıra Diyarbakır’ın Silvan ve Mardin’in Kızıltepe ilçelerinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Elektrik zamlarını protesto eylemleri yayılarak sürüyor. İzmir, Diyarbakır ve Mardin’de eylemler yapıldı. Mardin’deki eylemde göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Elektriğe yapılan fahiş zamların ardından Doğubayazıt, Yüksekova, Urfa ve Marmaris’ten sonra İzmir’in yanı sıra Diyarbakır’ın Silvan ve Mardin’in Kızıltepe ilçelerinde de binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.

MARDİN’DE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Duvar’daki habere göre Mardin Kızıltepe Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen kitle, ellerinde dövizler ve elektrik faturaları taşıdı. Elektrik faturalarına isyan eden bazı yurttaşlar, faturaları meydanda ateşe vererek, tepkilerini gösterdi. “Tayyip istifa”, “DEDAŞ istifa” sloganları atan kalabalık zamların geri çekilmesini istedi. Bir süre meydanda bekleyen on binler bir süre sonra Dicle Elektrik binasına doğru yürümek istedi. Çevik kuvvet polisinin engeli sonucu göstericiler yönünü Hastane Caddesine çevirdi. Hastane Caddesi üzerinden İpekyolu’na gitmek isteyen kalabalığı polis engelledi. Yapılan müzakerelerde göstericiler taş atmayı durdururken, yetkili isimlerin bölgeye gelerek, soruna çözüm üretmesi istendi.

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ELEKTRİKTE ÖZELLEŞTİRME FATURASI VATANDAŞA

Gazeteci yazar Çiğdem Toker, Isparta’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında iki günü aşan elektrik kesintilerine ilişkin olarak “Türkiye’de özel şirketler, AKP iktidarı marifetiyle elektrik üretim ve dağıtımında büyük ve ana oyuncu haline getirildiler. İktidarın, özel şirketleri özelleştirmenin başladığı güne kıyasla yüzlerce kat kazanan ‘kazanan’ haline getiren özelleştirme politikası, bugün yaşanan ve faturasını vatandaşların ödediği iflâs politikasının temel nedenidir” dedi.

Haber Merkezi

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