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20 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Her yeri Yassıada yapmak istiyorlar

19 Ağustos 2023, Cumartesi 20:26
Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi hakkında hazırlanan ve 28 Temmuz’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan imar planı ‘özgünlük’ tartışmasına neden oldu.

Acı hatıralar betona ezdirildi

 

T24’ün haberine göre, imar planına ilişkin görüşülen Adalılar, nüfusun hızla artacağından endişeli olduğunu kaydederken, ‘Son İstanbul’ olarak gördükleri Adalar’ın kültürel yapısının bozulacağını savunuyor. Adalılar, askıya çıkarılan plana itiraz etmeye hazırlanıyor. İtiraz süresi ise 28 Ağustos’ta dolacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla doğal sit derecesi düşürülen Adalar’daki imar planı yapma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) elinden alınmıştı. Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ile Sedef adalarını kapsayan imar planı Adalıların beklentilerini karşılamadı. Yapılaşmayı beraberinde getirecek imar planı, Adalılara göre kültürel dokuyu bozacak. İmar planına göre günübirlik turizm alanlarında bir katlı birden fazla yapılaşmaya izin veriliyor. Bu yapılar sökülüp takılabilen nitelikte ve ekolojik kentsel tasarım özelliklerine göre yapılabilecek.

Yassıada yapmak istiyorlar

Adalar’da faaliyetine son verilen atların ve faytonların imarlaşmadan bağımsız düşünülemeyeceğini sözlerine ekleyen Aktaş, “Akülü araçlar ve bisikletlerle Adalar’ın her tarafına hızla erişim sağlandı. Bu aynı zamanda inşaat hızının da artması anlamına geliyor. Bizim bütüncül olarak okumamız aslında Adalar’ı Yassıada’ya benzetmeye çalışıyorlar şeklinde. Planı çok iyimser yerden okuyanlar da var. Burası bir tüketim nesnesine dönüştürülüyor” dedi.

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