2023 seçimi yaklaşırken, siyaset ve yargı dahil, herkesin hesap verebilir olması çağrıları yapılıyor.

BAKANLARIN MAL VARLIĞI ARAŞTIRILSIN

“Siyasî olarak arınma vakti” diyen Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, “Bütün bakanlarla ilgili araştırma komisyonu kurulmalı. Önce benim mal varlığım araştırılsın. Ama hemen arkasından Erdoğan’ın, Binali Yıldırım’ın ve Berat Albayrak’ın ve diğer bakanların mal varlığı araştırılsın” çağrısında bulundu.

YARGI DA HESAP VERİLEBİLİR OLMALI

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün de, “Yargı ve hukukun üstünlüğü, cumhuriyetin çözülememiş en büyük sorunudur” diyerek, yargının hesap verebilirliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Gün, “Günümüzde yargı kaliteli hizmet vermiyor, hesap verirse bağımsızlığını da kazanır” dedi.

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Herkes hesap vermeli

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün, yargının hesap verebilirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Daha İyi Yargı Derneği’nin, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu”nu iş ve hukuk dünyasına anlatmak için başlattığı “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları”nın 13’üncüsü Diyarbakır’da gerçekleşti. Kentteki iş çevrelerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, hukuksal sorunların en çok Güneydoğu Anadolu’ya zarar verdiğini söyledi. Kaya, bölgede hukukun ve güvenliğin esas kılınması gerektiğini savundu. Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün, “Yargı ve hukukun üstünlüğü, cumhuriyetin çözülememiş en büyük sorunudur” dedi. Gün, yargının hesap verebilirliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Demokrasi ve ekonomi ayrı düşünülemez

Toplantıdan sonra VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Güneydoğu Genç İş adamları Derneği Başkanı Hakan Akbal, demokrasi ile ekonominin ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Diyarbakır Organize Sanayi İş adamları Derneği Abdurrahman Aslan ise, ekonomi alanında yaşanan sorunların temelinde hukukun tam olarak uygulanmaması bulunduğunu dile getirdi.

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Bakanların mal varlıkları soruşturulsun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Şehir Üniversitesi’yle ilgili kendisi hakkındaki iddialarına cevap verdi.

Davutoğlu, şunları söyledi: “Bir kez daha buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum. Erdoğan’a yaptığım çağrıyı bir kez daha tekrar ediyorum. Madem ortada bir yolsuzluk iddiası var, 7 Aralık 2019 da yaptığı konuşmaya verdiğim cevabı tekrar ederek söylüyorum ve net bir çağrıda bulunuyorum. Yaşayan cumhurbaşkanı ve başbakanlar ve bütün bakanlar, -o açıklamamda sadece ilgili bakanlar demiştim, şimdi değiştiriyorum, bütün bakanlar. Çünkü ekonomiyle ilgisi olmayan İçişleri Bakanı ve farklı bakanlar; neler döndüğünü ve dönmekte olduğunu hepimiz biliyoruz- bütün bakanlarla ilgili araştırma ve soruşturma komisyonu kurulmalı. Erdoğan samimiyse bu komisyonu kursun, önce de benim mal varlığım araştırılsın, birinci derece akrabalarımla birlikte. Ama hemen arkasından Erdoğan’ın, Binali Yıldırım’ın ve Berat Albayrak’ın ve diğer bütün bakanların mal varlığı araştırılsın. Niye kaçıyorsunuz? Siyasi olarak arınma vakti. Hadi arınalım.”

Ankara - Anka