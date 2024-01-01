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1 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Herkes hukuka uymak zorunda

01 Ocak 2024, Pazartesi 00:37
Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, “Hukuku uygulamamakta direnen, Anayasa’ya açıkça aykırı davranan ve davranacağını da ilan edenler hakkında kusura bakmasın ama kimse hukuktan büyük veya önce gelmiyor. Herkes kim olursa olsun, vatandaş da Adalet Bakanı da Cumhurbaşkanı da hakim savcısı da herkes hukuka uymak zorunda.” dedi.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, 2023 yılında hukuk ve yargıda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Köroğlu, Can Atalay dosyasında bundan sonra yaşanacak süreç, AYM-Yargıtay krizi, yeni Anayasa tartışmaları, yargıda rüşvet iddiaları, dolandırıcılık, kara para aklama, çete operasyonları, Seçil Erzan davası ve Sinan Ateş cinayeti hakkında konuştu.

Köroğlu, “Hukuku uygulamamakta direnen, Anayasa’ya açıkça aykırı davranan ve davranacağını da ilan edenler hakkında kusura bakmasın ama kimse hukuktan büyük veya önce gelmiyor. Herkes kim olursa olsun, vatandaş da Adalet Bakanı da Cumhurbaşkanı da hakim savcısı da herkes hukuka uymak zorunda.” dedi. Köroğlu, “Hukukun en önemli özelliği öngörülebilir olmasıdır. Yapmış olduğunuz bir eylem karşısında ne ile karşılaşacağınızı bilmektir. Ama avukat Can Atalay özelinde yaşadığımız durum, hukukun öngörülebilirliğinin kalmadığı. Çünkü açık açık bir Anayasa hükmünün dahi uygulanmadığını görüyorsunuz. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar açık. Ama bu karara rağmen yargı makamlarının kararın gereğini yerine getirmemesi en hafif deyimiyle hadsizliktir herhalde. Gerçekten ‘Yetti artık’ demek istiyor insan. O yüzden beklentimiz, Can Atalay’ın mahkeme kararının gereği yerine getirilerek Meclis’teki yerinin almasını sağlanması”ifadelerini kullandı.

Hukuk devleti ne yazık ki yok

Köroğlu, hukuk devleti bağlamındaki değerlendirmesinde ise, “Uzun süre gündemimizi meşgul eden ve halen devam eden başka bir mağduriyetin şahidiyiz. O da aslında devletin varlığının garantisi olan, dayanağı olan Anayasa’nın yok sayılması, askıya alınması. Can Atalay özelinde yaşadık ki kişilerin ve seçili grupların bireysel görüşleri ve istekleri doğrultusunda şekillenen bir yargı var. Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir ihlal kararının gereği yerel mahkeme tarafından yerine getirilmedi. Top, Yargıtay’a atıldı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Anayasa Mahkemesi kararını tanımadı. Üstelik o kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Bunun üzerine en son Anayasa Mahkemesi ikinci kez Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ olduğu tespitini ve mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmesine rağmen yerel mahkeme İstanbul’da halen topu Yargıtay’a atmaya devam ediyor. Özellikle hukuk devletinin ne yazık ki olmadığını çok can yakıcı bir şekilde yaşıyoruz.

HERKESİN ŞUNU ANLAMASI LAZIM

Köroğlu, şöyle devam etti: “Kamuoyunun şunu anlaması gerekiyor aslında. Can Atalay kararı üzerinden yaşadığımız hukuki süreç daha da önemli bir hukuk devletinin askıya alınması. Hukuk devletinde yaşıyor olmak, kuralların uygulanabilmesi bütün vatandaşlar için önemlidir. Hukuku uygulamamakta direnen, Anayasa’ya açıkça aykırı davranan ve davranacağını da ilan edenler hakkında kusura bakmasın ama kimse hukuktan büyük veya önce gelmiyor. Herkes kim olursa olsun, vatandaş da Adalet Bakanı da Cumhurbaşkanı da hakim savcısı da herkes hukuka uymak zorunda.”

Ankara - anka

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