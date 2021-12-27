Herkes seçime hazırlanıyor

Siyasette seçim hazırlığı olduğunu açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP tabanının gittikçe zayıfladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şartların oluşması durumunda 1 ay sonra seçim ilân edebileceğini dile getirdi.

Euronews’ten Dilek Gül’e konuşan Karamollaoğlu, “Seçim kararını alabilecek tek kişi Sayın Erdoğan. O da diyor ki yok. Ben o zaman seçim zamanında yapılabilir derim. Ancak Tayyip Bey fikrini değiştirebilir mi? Eğer şartlar uygun hale gelirse hemen bir ay sonra seçime gidiyoruz diyebilir. Şu anda AK Parti eriyor ve Sayın Erdoğan’a verilecek oylar da eriyor. Bundan dolayı da Tayyip Bey seçimi kaybedeceğini bile bile erken bir seçime gitmesini mümkün değil diye görüyorum. Ama üstesinden gelirim diye bir atmosfer yakalarsa seçime gidebilir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi