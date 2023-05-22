Herkesin gönlüne gireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak turu için propaganda çalışmalarına İstanbul’da başladı.

Akşener, Bakırköy’deki seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Akşener, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında şu mesajla paylaştı: “Bakırköy’de seçim koordinasyon merkezi ziyaretimizde vatandaşlarımızla bir aradaydık. Hiç şüpheniz olmasın; her bir vatandaşımızın tek tek gönlüne gireceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanımız seçeceğiz!” İstanbul - Anka AA

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