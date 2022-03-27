Herzog’dan sonra Bennett de gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Bennett’in Türkiye’ye gelme durumu olduğunu belirterek “”En önemli ziyaretlerden bir tanesi de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyaretiydi. Bu süreçte İsrail Başbakanı Bennett’in de gelme durumu söz konusu. Onun da gelişiyle Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir süreci başlatma durumumuz olabilir.” dedi.

S-400’lerin Ukrayna’ya gönderilmesi önerisiyle ilgili Erdoğan, “Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak. ‘Buradan acaba Türkiye’ye nasıl bir darbe vururuz da onu sıkıntıya sokarız’ böyle bir gayretin içindeler. Anında müdahale ederiz, sonuç alamazlar” diye konuştu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.