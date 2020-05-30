HES kodunu yargıya taşıyacağım

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde seyahatlerde zorunlu tutulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını kişisel verilerin korunması açısından değerlendirdi.

HES kodunda mahremiyet endişesi Akdeniz, HES ile ilgili, “Daha önce mahkeme kararı olmadan telefon kayıtlarının alındığını gördük, hâlâ da görmeye devam ediyoruz. Bu veriler bir kere toplandıktan sonra istem dışı ve hukuka aykırı paylaşımı söz konusu olabiliyor. Böyle bir uygulamanın sahibi devlet birimleri olacağı için datayı direkt toplama durumunda olacak” dedi. Akdeniz, “Bu programın ne tür verileri ne kadar süre toplayacağı, kimin erişimine açık olacağı önceden açıklanmalıydı. Eğer bunu kullanmaya zorunlu tutulursam bu konuyu yargıya taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

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