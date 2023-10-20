"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Hesabı sorulsun

20 Ekim 2023, Cuma 00:42
Kudüs’teki Hıristiyan ruhani liderler hastanelerin uluslararası hukuka göre “kutsal sığınaklar” olarak kabul edildiği belirtirken, “İnsanlık ilkelerinin derin bir ihlali niteliğindeki bu iğrenç ve menfur suçun en güçlü uluslararası eleştiriyi ve hesap vermeyi gerektirdiğini ilan ediyoruz.” dedi.

Kudüs’teki patrikler ve kilise başkanları, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınayarak, bunun “insanlık ilkelerinin derin bir ihlali” olduğunu vurguladılar. Kudüs’teki patrikler ve kilise başkanları, yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan Baptist Hastanesine yönelik İsrail saldırısını görüşmek üzere toplandı. Toplantıdan sonra yapılan ortak yazılı açıklamada, Hristiyan ruhani liderlerin bu “iğrenç katliamın” acısını paylaştığı belirtildi.

Hastanelerin uluslararası hukuka göre “kutsal sığınaklar” olarak kabul edildiği kaydedilen açıklamada, “İnsanlık ilkelerinin derin bir ihlali niteliğindeki bu iğrenç ve menfur suçun en güçlü uluslararası eleştiriyi ve hesap vermeyi gerektirdiğini ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, saldırının, Filistin’deki Hristiyanların barış ve Gazze’deki savaşın sona ermesi için çağrıda bulundukları oruç ve dua gününde gerçekleştiğine işaret edildi. 

“Hayal edemeyecek kadar çirkin”

Uluslararası toplumun sivilleri koruması ve bu tür suçların tekrarlanmamasını güvence altına almasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, “hayal edemeyecek kadar çirkin” olarak nitelendirilen bu saldırıdan etkilenen Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olunduğu belirtildi. “Tek ses olarak dünyanın her yerindeki dostlarımızdan ve ortaklarımızdan bu zorlu şartlarda yanımızda olmalarını istiyoruz.” denilen açıklamada, toplantıya katılanların isimlerine dair bilgi verilmedi. İsrail’in önceki akşam Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

***

Cezasız kalmasın

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle savaş suçu işlediğine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. UCM binası önünde bir araya gelen grup, İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları protesto etti. Gruptakiler, Hollanda hükümetinin geçici Başbakanı Mark Rutte’ye de İsrail’e destek verdiği için tepki gösterdi. Rutte’nin, İsrail’in başlattığı savaşı desteklemek yerine çözüm bulması gerektiğini belirten eylemciler, çözüm için uğraşmadığı sürece mültecilerin Hollanda’ya akın etmeye devam edeceği ve bu tür gösterilerin çoğalacağı mesajını verdi. Çok sayıda polisin de önlem aldığı eylemde gruptakiler, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle savaş suçu işlediğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesine soruşturma başlatması çağrısında bulundu. Katılımcılar, “Filistin için Adalet, UCM nerede?” ve “UCM, senin için öldürmek ne zaman yeterli olacak?”, “Gazze’deki çocuklar için adalet”, “Bu bir savaş değil soykırım” yazılı dövizler taşıdı.

Lahey-aa

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hesabı sorulsun

    GAZZE'DE ATEŞKES HEMEN ŞİMDİ

    Gazze enkaz şehir

    “Boşaltın” dedi, ertesi gün vurdu

    Gençler Türkiye’de yaşamak istemiyor

    "İnsanlar yakıldı'' - "Tüm katliamları aşan bir eylem" - "Çocuklar bahçede oynuyordu"

    Sorumlusu kim olursa olsun bu saldırı tolere edilemez

    Times Of Israel: İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı

    İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşları için duyuru yayımladı

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    Çankırı'da zincirleme kaza: 36 yaralı

    Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değil

    "Yakında Gazze'yi içeriden de göreceksiniz"

    AKP-MHP, “İsrail saldırıları araştırılsın”ı da reddetti

    Gazze saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı

    Hastane ve okul vurmak savunulamaz

    Bodrum’da su kıtlığı

    Gazze enkaz şehir

    Hesabı sorulsun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail vahşeti ve Türkiye’nin tavrı
    Şükrü BULUT

    Demokratik Batı’yı Asyalılar mı idare edecek?
    İbrahim ERSOYLU

    Yahudilerin başarı sırları
    Risale-i Nur'dan

    Zalime zillet gösterme, mazlumu da zelil etme!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Fatma Nur KURT

    Münker ve Nekir’le sohbet zamanı
    Gülay Aydil

    Filistin âh Filistin - 3
    M. Latif SALİHOĞLU

    12 Eylül Cuntasının NATO gafleti
    İbrahim Günaydın

    İbn-i Abbas niçin İmâmü’l-Müfessirîn olmuştur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.