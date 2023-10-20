Hesabı sorulsun

Kudüs’teki Hıristiyan ruhani liderler hastanelerin uluslararası hukuka göre “kutsal sığınaklar” olarak kabul edildiği belirtirken, “İnsanlık ilkelerinin derin bir ihlali niteliğindeki bu iğrenç ve menfur suçun en güçlü uluslararası eleştiriyi ve hesap vermeyi gerektirdiğini ilan ediyoruz.” dedi.

Kudüs’teki patrikler ve kilise başkanları, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınayarak, bunun “insanlık ilkelerinin derin bir ihlali” olduğunu vurguladılar. Kudüs’teki patrikler ve kilise başkanları, yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan Baptist Hastanesine yönelik İsrail saldırısını görüşmek üzere toplandı. Toplantıdan sonra yapılan ortak yazılı açıklamada, Hristiyan ruhani liderlerin bu “iğrenç katliamın” acısını paylaştığı belirtildi.

Hastanelerin uluslararası hukuka göre “kutsal sığınaklar” olarak kabul edildiği kaydedilen açıklamada, “İnsanlık ilkelerinin derin bir ihlali niteliğindeki bu iğrenç ve menfur suçun en güçlü uluslararası eleştiriyi ve hesap vermeyi gerektirdiğini ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, saldırının, Filistin’deki Hristiyanların barış ve Gazze’deki savaşın sona ermesi için çağrıda bulundukları oruç ve dua gününde gerçekleştiğine işaret edildi.

“Hayal edemeyecek kadar çirkin”

Uluslararası toplumun sivilleri koruması ve bu tür suçların tekrarlanmamasını güvence altına almasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, “hayal edemeyecek kadar çirkin” olarak nitelendirilen bu saldırıdan etkilenen Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olunduğu belirtildi. “Tek ses olarak dünyanın her yerindeki dostlarımızdan ve ortaklarımızdan bu zorlu şartlarda yanımızda olmalarını istiyoruz.” denilen açıklamada, toplantıya katılanların isimlerine dair bilgi verilmedi. İsrail’in önceki akşam Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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Cezasız kalmasın

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle savaş suçu işlediğine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. UCM binası önünde bir araya gelen grup, İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları protesto etti. Gruptakiler, Hollanda hükümetinin geçici Başbakanı Mark Rutte’ye de İsrail’e destek verdiği için tepki gösterdi. Rutte’nin, İsrail’in başlattığı savaşı desteklemek yerine çözüm bulması gerektiğini belirten eylemciler, çözüm için uğraşmadığı sürece mültecilerin Hollanda’ya akın etmeye devam edeceği ve bu tür gösterilerin çoğalacağı mesajını verdi. Çok sayıda polisin de önlem aldığı eylemde gruptakiler, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle savaş suçu işlediğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesine soruşturma başlatması çağrısında bulundu. Katılımcılar, “Filistin için Adalet, UCM nerede?” ve “UCM, senin için öldürmek ne zaman yeterli olacak?”, “Gazze’deki çocuklar için adalet”, “Bu bir savaş değil soykırım” yazılı dövizler taşıdı.

Lahey-aa