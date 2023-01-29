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29 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Hesap sorulmadı İsrail iyice azdı

29 Ocak 2023, Pazar 05:12
İSRAİL BATI ŞERİA’DAKİ CENİN MÜLTECİ KAMPINDA YİNE KATLİAM YAPTI. ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: BU SALDIRILAR, IRKÇI REJİMDEN HESAP SORULMAYIŞININ SONUCU.

İsrail UCM’ye şikayet edilecek
İşgal, cinayet, katliam ve zulüm... İsrail güçleri Batı Şeria'daki 9 Filistinliyi daha öldürdü!

CEZASIZLIKTAN İSTİFADE EDİYOR

Uluslararası Af Örgütü Ortayoğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampına yapılan ve 9 Filistinlinin can verdiği saldırıda dökülen kanın, İsrail'den hesap sorulmamasının sonucu olduğunu belirtti: “İsrail, Filistin’e yaptıklarının cezasız kalmasından istifade ediyor.”

KUDÜS’TEN CENİN’E SELAM OLSUN

Filistinliler, Cenin’deki son katliamı Mescid-i Aksa'da protesto ettiler. Cuma namazından sonra Kubbetu's Sahra Camii önünde bir araya gelen ve "Kudüs'ten Cenin'e selam olsun” diyen Filistinliler, canları pahasına Mescid-i Aksa’yı ve Hz. Peygamberi (asm) savunmaya devam edeceklerini vurguladılar.

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Hesap sorulmadı, İsrail iyice azdı

Uluslararası Af Örgütü, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Cenin Mülteci Kampı’nda önceki gün akıtılan kanın, İsrail’den hesap sorulmamasının sonucu olduğu belirtti. 

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Cenin Mülteci Kampı’nda önceki günün akıtılan kanın, İsrail’den hesap sorulmamasının sonucu olduğunu belirtti. Luther’in, İsrail askerlerinin, Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği ve 9 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan baskınla ilgili yaptığı açıklama AF Örgütü’nün sitesinde yer aldı. Kampa yönelik baskılara dikkati çeken Luther, “Cenin yaklaşık 1 yıldır İsrail’in artan baskısına tanık oluyor. Al Jazeera Televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile de Mayıs 2022’de Cenin’de öldürüldü. Kamp sakinleri hala toplu cezalandırmaya varan askeri saldırılara maruz kalıyor” ifadesini kullandı. Luther, tüm bunlar yaşanırken İsrail’in Filistinlilere uyguladığı apartheid rejimine karşı tam bir cezasızlık halinden faydalandığını kaydetti. 

Protesto ettiler

Filistinliler, İsrail ordusu tarafından işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskını Mescid-i Aksa’da protesto etti. Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’nın avlusundaki Kubbetu’s Sahra Camisi önünde bir araya Filistinliler, İsrail aleyhinde sloganlar attı. “Kudüs’ten Cenin’e selam olsun”, “Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa”, “Filistin özgürdür” şeklinde sloganlar atan Filistinli göstericiler, canları pahasına Mescid-i Aksa ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed’i (asm) savunmaya devam edeceklerini vurguladılar. İstanbul - aa

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Kudüs’te misilleme: 8 ölü, 10 yaralı

NEVE YAAKOV MAHALLESİNDEKİ OLAY YERİNE ARACIYLA GELEN VE ETRAFA ATEŞ AÇAN FİLİSTİNLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.

Kudüs’ün Neve Yaakov Mahallesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kudüs’ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi’nde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan Filistinli’nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in olay yerine gelerek İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile sahada durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria’da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na önceki sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs’ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç vefat etmişti. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 30 Filistinli öldü.

AA

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