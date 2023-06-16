Hesaplaşma değil, dayanışma zamanı

Yazar Berrin Sönmez, yerel seçim öncesi hesaplaşma zamanı olmadığını söyleyerek “Dayanışma politikasını sürdürmek gerekiyor” dedi.

Yazar Berrin Sönmez, “Şimdi yerel seçime hazırlanın sonra hesaplaşırız” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gazete Duvar’da yazan Sönmez, “Bugünlerde seçim başarısızlığı nedeniyle muhalefet partilerine, ittifaklarına ve ittifakları destekleyenlere yönelik, pişmanlık duygusunu da içeren, öfke dozu yüksek had bildirmelerin haddi hesabı yok. ‘Muhalefete muhalefet etmemek için’ yutkundukları her şeyi herkes topluma boca etmeye başladı. Seçim sonuçlarını değerlendirme görünümündeki bütün bu eleştiriler arasında haklılık payı olanlar da elbette var. Ancak seçim bitmedi ki. 9 ay sonra yerel seçimler geliyorken dağılmış haldeki muhalefet partilerine karşı acımasız eleştiriler dağınık görüntüyü çözülmeye sürükler. Biliyoruz partilerin hali ortada. Esasen bu ülkede siyaset, kitlenin gerisinde kalıyor genellikle. Siyaset kitleyi sürüklemiyor, kitle siyaseti ittiriyor. Kitlesel muhalefetin kendisini toplayıp ardından muhalefet partilerini toparlanmaya zorlaması gerekiyor bugünlerde” dedi.

Önümüzdeki seçime faydası yok

Sönmez, “İki seçim arası hesaplaşmaya girişerek partilerde değişim rüzgarı estirmenin, ittifakları tümden dağılmış kabul ederek yapılan yorumlarla kurumsal muhalefeti hepten un ufak parçalamanın, önümüzdeki seçime faydası yok. Biliyorum ‘şimdi hesaplaşmazsak halk sandıkta hesaplaşır’ görüşü yaygın. O nedenle kurultaylar, kongreler için acele ediliyor. Bu arada ülkedeki seçim sisteminin ve seçim takviminin azizliği göz ardı ediliyor. Genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yerel seçimlerin arasında sadece bir yıl olması demek, bu ülkede seçim sürecinin iki yıla çıkması demek. Seçimden, siyasetten bu ilk aşama tamamlandıktan sonra bıkacak lüksümüz yok demek” ifadelerini kullandı.

Daha fazlasını elde etmeye çalışmalıyız

“Seçim süreci bitmedi tam ortasındayız ve bu partilere bir önceki seçimden belki daha çok ihtiyaç var” diyen Sönmez, şunları söyledi: “İttifaklar sürse de sürmese de ortak hareket etmek en azından yerelde demokrasi ihtimaline sarılmak için dayanışma politikasını sürdürmek gerekiyor. (...) ezber kalıplarla suçlama işinden vazgeçilip ittifakları oluşturan ruh halini acilen yeniden canlandırmak gerekiyor. O ittifakların kuruluşu demokrasi arayışından doğmuştu ve demokrasi arayışıyla bir arada yola devam şu an da en büyük ihtiyacımız. Hiçbir partiyi, hiçbir seçmeni iteleyip, öteleme lüksü yok muhalefetin. Üstelik sadece yerel seçimlerle sınırlı olmadan merkezi yönetimin TBMM’de aldıracağı kararlar, yaptıracağı yasal düzenlemeler için de muhalefetin birbirine, toplum olarak da hepimizin onların bir aradalığına ihtiyacımız var. Bu da yetmiyor üstelik daha fazlasını elde etmeye çalışmalıyız.”

Haber Merkezi