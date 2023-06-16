"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Hesaplaşma değil, dayanışma zamanı

16 Haziran 2023, Cuma
Yazar Berrin Sönmez, yerel seçim öncesi hesaplaşma zamanı olmadığını söyleyerek “Dayanışma politikasını sürdürmek gerekiyor” dedi.

Yazar Berrin Sönmez, “Şimdi yerel seçime hazırlanın sonra hesaplaşırız” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gazete Duvar’da yazan Sönmez, “Bugünlerde seçim başarısızlığı nedeniyle muhalefet partilerine, ittifaklarına ve ittifakları destekleyenlere yönelik, pişmanlık duygusunu da içeren, öfke dozu yüksek had bildirmelerin haddi hesabı yok. ‘Muhalefete muhalefet etmemek için’ yutkundukları her şeyi herkes topluma boca etmeye başladı. Seçim sonuçlarını değerlendirme görünümündeki bütün bu eleştiriler arasında haklılık payı olanlar da elbette var. Ancak seçim bitmedi ki. 9 ay sonra yerel seçimler geliyorken dağılmış haldeki muhalefet partilerine karşı acımasız eleştiriler dağınık görüntüyü çözülmeye sürükler. Biliyoruz partilerin hali ortada. Esasen bu ülkede siyaset, kitlenin gerisinde kalıyor genellikle. Siyaset kitleyi sürüklemiyor, kitle siyaseti ittiriyor. Kitlesel muhalefetin kendisini toplayıp ardından muhalefet partilerini toparlanmaya zorlaması gerekiyor bugünlerde” dedi.

Önümüzdeki seçime faydası yok

Sönmez, “İki seçim arası hesaplaşmaya girişerek partilerde değişim rüzgarı estirmenin, ittifakları tümden dağılmış kabul ederek yapılan yorumlarla kurumsal muhalefeti hepten un ufak parçalamanın, önümüzdeki seçime faydası yok. Biliyorum ‘şimdi hesaplaşmazsak halk sandıkta hesaplaşır’ görüşü yaygın. O nedenle kurultaylar, kongreler için acele ediliyor. Bu arada ülkedeki seçim sisteminin ve seçim takviminin azizliği göz ardı ediliyor. Genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yerel seçimlerin arasında sadece bir yıl olması demek, bu ülkede seçim sürecinin iki yıla çıkması demek. Seçimden, siyasetten bu ilk aşama tamamlandıktan sonra bıkacak lüksümüz yok demek” ifadelerini kullandı.

Daha fazlasını elde etmeye çalışmalıyız

“Seçim süreci bitmedi tam ortasındayız ve bu partilere bir önceki seçimden belki daha çok ihtiyaç var” diyen Sönmez, şunları söyledi: “İttifaklar sürse de sürmese de ortak hareket etmek en azından yerelde demokrasi ihtimaline sarılmak için dayanışma politikasını sürdürmek gerekiyor. (...) ezber kalıplarla suçlama işinden vazgeçilip ittifakları oluşturan ruh halini acilen yeniden canlandırmak gerekiyor. O ittifakların kuruluşu demokrasi arayışından doğmuştu ve demokrasi arayışıyla bir arada yola devam şu an da en büyük ihtiyacımız. Hiçbir partiyi, hiçbir seçmeni iteleyip, öteleme lüksü yok muhalefetin. Üstelik sadece yerel seçimlerle sınırlı olmadan merkezi yönetimin TBMM’de aldıracağı kararlar, yaptıracağı yasal düzenlemeler için de muhalefetin birbirine, toplum olarak da hepimizin onların bir aradalığına ihtiyacımız var. Bu da yetmiyor üstelik daha fazlasını elde etmeye çalışmalıyız.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 938
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TYT yarın yapılacak

    Milli Takım, Letonya karşısında

    Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları hangi günlerde ödenecek?

    Tedbir alınmazsa sıkıntılar kapıda

    Kira kontratları e-devlet üzerinden olsun

    Deprem bölgesinde faturaları devlet ödesin

    Şeffaflık yoksa yolsuzluk da israf da bitmez

    DESAM Başkanı Gürkan Avcı: Türkiye eğitimde olmak istediği yere çok uzak

    Hesaplaşma değil, dayanışma zamanı

    Guterres, dehşetle karşıladı

    19 milyon öğrenci için "karne zili" çalacak

    Nüfus müdürlükleri YKS için 17 ve 18 Haziran'da açık olacak

    Sırbistan'da 2500 evi su bastı

    Ev fiyatları en çok Türkiye’de arttı

    Kur Korumalı Mevduat'ın 2022 maliyeti 181.5 milyar TL oldu

    5 yıl daha böyle gitmez

    Otobüs biletleri tükendi

    Ekmeğe zam kapıda

    Pakistan'da ve Hindistan'da 150 bin kişi tahliye edildi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplumun morale ihtiyacı var
    Genel

    Hesaplaşma değil, dayanışma zamanı
    Genel

    Tedbir alınmazsa sıkıntılar kapıda
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fâniye bağlandıkça, fenâlaşır insan
    Süleyman ALIÇ

    Ahmet Akçay Ağabeyin ardından
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    “Abdülaziz’in ikinci adamları” ve Namık Kemal’in “Dişi Kedi Destanı”
    Şemseddin ÇAKIR

    Ashab-ı Rakîm kimlerdir? -2
    Ali FERŞADOĞLU

    “Şeriatın yüzde 99’u ahlâk; yüzde 1’i siyaset” ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.