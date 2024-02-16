Heyelan tehlikesi sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “En kısa sürede kardeşlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor” dedi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü maden alanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisini veren Bakan Bayraktar, çalışmalarda çeşitli üniversitelerden bilim insanlarından da destek alındığını, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Bölgedeki heyelan tehlikesinin sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi bulunduğunu ifade etti. Bayraktar ayrıca, “Konuyla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkmasını temin edeceğiz. Hem sudan hem topraktan aldığımız numunelerle alakalı endişe edilecek süreç söz konusu değildir” dedi. AA

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