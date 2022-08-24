ÇORUM’DA YENİ YAPILAN MEYDANA HEYKEL TALEPLERİNE AV. TEOMAN ŞAHİN İTİRAZ ETTİ: “ALEVİYİM, ATATÜRKÇÜ DEĞİLİM, HEYKELE KARŞIYIM.”

BUNCA SORUN VARKEN

“Çorum’un işsizlikten, ulaşım taleplerine kadar pek çok sorunu var. Bir sürü imar kirliği var, kul hakkı yemeceler var. Kira ve konut sorunu var. Çocuklarını üniversitede okutamayanların sorunları var.”

NE İŞE YARAYACAK O HEYKEL?

“Heykel için imza toplayanlar bu konularda üç maymunu oynuyor. Çorumluya en ufak yararı olmayacak bir heykel yapmayı neden isterler? Ne işe yarayacak o heykel? Bu tür işleri israf olarak görürüm.”

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HEYKEL DEĞİL, MEKTEP, HASTANE...

Trenle Ankara'dan Van'a gitmek için istasyona gelen Bediüzzaman, orada dostları tarafından uğurlanır. Bu esnada istasyondaki evinde kalan Mustafa Kemal Paşa da yanına gelir. Ayak üzeri heykel konusunda konuşurlar. Mustafa Kemal ona heykel hakkındaki kanaatlerini sorar.

Bediüzzaman da "Büyük Kur'an'ımızın bütün hücumu heykelleredir. Müslümanların heykelleri ise hastahaneler, mektepler, yetimleri koruyan yurtlar, mabedler, yollar gibi âbideler olmalıdır" cevabını verir.

(NecmeddinŞahiner, Bilinmeyen Taraftarıyla Bediüzzaman Said Nursî, s. 272)

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Heykel değil hizmet lazım

Av. Teoman Şahin, Çorum’da yapılan yeni meydana Atatürk heykeli dikilmesi taleplerine karşı çıkarken, “Çorum’un özelinde işsizlikten, ulaşım taleplerine kadar pek çok somut sorun var. Bu şovmenler bu tür hiçbir ciddi soruna karşı isyan edip imza toplamazlar” dedi.

Av. Teoman Şahin, Çorum’da yapılan yeni meydana Atatürk heykeli dikilmesi taleplerine karşı çıktı. Rota Haber’de yayınlanan yazısında, “Aleviyim, Atatürkçü değilim, heykele karşıyım” diyen Şahin, özetle şunları ifade etti:

“Çorum’a bir meydan yapıldı, ismini Kadeş Meydanı koydular. Buraya kadar sorun yok zira öyle bir meydana ihtiyaç da vardı, yapıldı. Şimdi birileri bu meydanda Atatürk heykeli isteriz! diye imza topluyorlar. Sıfır riskli, siyasi şov çünkü kimin haddine! karşı çıkmak. İtiraz eden olursa Atatürk düşmanlığından, vatan hainliğine kadar bir yelpaze sizi bekliyor. Çorumun özelinde işsizlikten, ulaşım taleplerine kadar pek çok somut sorun var. Bu şovmenler bu tür hiçbir ciddi soruna karşı isyan edip imza toplamazlar. Bugün Çorum minik ve genç sporcuların en kolay ulaşacağı yerdeki amatör spor sahaları yıkılacak bu beylerin kılı kıpırdamaz. Çorumun havaalanına ve yük trenine, Hızlı trene ihtiyacı var imza toplamazlar. Bir sürü imar kirliği var, kul hakkı yemeceler var Kira ve konut sorunu var, çocukları üniversitede okutamayanların sorunları var. Bu şovmen beyler bu konularda üç maymunu oynarlar. Bu durumda bu somutta Çorumlunun yaşam akışında en ufak bir yararı olmayacak bir heykel yapmayı neden isterler?”

Ancak Allah’tan korkulmalıdır

“Ne işe yarayacak o heykel?” diye soran av. Şahin, “Bu tür işleri gereksiz görürüm, israf olarak görürüm, siyasi şovmenlik olarak görürüm ve en ufak bir katkıda da bulunmam. Şovmenlere yüz de vermem. Hiçbir suçlamadan da korkmam çünkü ancak Allah’tan korkulmalıdır. Ve de sistemden beklentim olmadığı için bu tip oyunlara da girmem.Ve de zaten çiğ yemedim karnımda ağrımaz. Ayrıca ben aleviyim, Hz. Aliyle mahşerde birlikte olmak istiyorum, hayat planım da bu ve Atatürkçü de değilim” ifadelerini de kullandı.

Haber Merkezi