Hiç bir zaman siyasallaşmayacağız

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Çukurova Bölge Şube Başkanı Ersin Kemal Kaya ve Yönetimi Mersin’de sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Üyelerine seslenen Cengiz, SAVDES-SEN’in hiç bir zaman siyasallaşmayacağı ve hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmayacağı hususuna vurgu yaptı. Cengiz, ”Siyasi iktidar kim olursa olsun vatanla, milletle, bayrakla problemi olmayan bütün siyasi partilerle eşit mesafede duracak seviyeli bir ilişki yürüteceğiz” şeklinde konuştu. 2022 yılı faaliyetleri hakkinda üyelerini bilgilendiren Tuncay Cengiz, 3600 ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi çağdışı kalmış YHS sınıfının kaldırılması ve maaşlara yapılan artışların yetersizliği ve giyecek yardımı ile ilgili taleplerini açıkladı. Mersin - Hasan Enecik

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