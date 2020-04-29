Doktoru, hemşiresi, hastabakıcısı, temizlikçisi, bütün personeliyle sağlık çalışanları uzun süredir olağanüstü çaba sarf ediyor.

Hastalanmaktan, başkalarına bulaştırmaktan ve tabii kendi hayatlarından endişe ediyorlar. Koronavirüs sadece onlar için değil, bütün dünya için adeta milât oldu. Aldığımız önlemler en yakınlarımızı ve hiç tanımadığımız insanları korurken, küçük bir ihmal, başka birinin hayatını riske atabiliyor. Bazen de hastalığı geçirmiş olmak, başka birine umut oluyor. DW’deki habere göre Dr. Emre Eşkazan, bütün hastanelerde teyakkuza geçildiği sırada virüse yakalandı. Görev yaptığı Cerrahpaşa’da tedavi gördü. Hastalığı hafif bir şekilde atlattı. Hemşire Aycan Kelez Yayık ise Aycan Kelez Yayık, yirmi yıllık uzman hemşire. Yoğun bakımda büyük depremler de yaşadı, bombalarla yaralananlara da baktı. Salgında onu en çok etkileyen şey dayanışma. Mesai arkadaşları, komşuları, yakınları, hatta hiç tanımadığı insanlar, ona güç veriyor. Evlerinde yemek yapıp gönderenler, içine küçük kalpler çizip, “Kalbimiz sizinle, ne kadar kıymetlisiniz” diye notlar yazanlar, bütün hemşireleri, hekimleri, sağlık çalışanlarını sevindiriyor. İş arkadaşlarının birbirine destek olması da ayrıca motive edici. “Hiç bu kadar kenetlenmemiştik” diyor. Bitkin bir haldeyken bu fark eden bir arkadaşının, “Sen git biraz kafanı topla, ben bakarım” demesi mutlu ediyor.