Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesindeki depremzede, “Biz burada bütün kurtarmaları kendimiz yaptık.'' dedi.

Depremzede ayrıca ''Benim kurtarma deneyimim yoktu. Şöyle kurtarma deneyimim vardı; herkesin, küçük köy olduğu için hangi odada yatıyor, hangi pozisyonda yatıyor, odadan çıktıysa nerede olma ihtimali var, tuvaleti nerede, banyosu nerede, biliyorsunuz burası küçük bir yer. Bayramlaşmaya gidiyorsun, tuvalet ihtiyacı oluyor, tuvaletin yerini öğreniyorsun hasta ziyaretine gidiyorsun evin iç dizaynını görüyorsun ister istemez (...) Hiç kurtarma ekibi gelmedi. İlk gün ilk gün kurtarma çalışması olsa birçok insan sağ çıkardı. Aşırı ses geliyordu diyorlar. Hatta sesler birbirine karışmış. Ben kendi çabamla bir kişiyi sağ çıkarabildim” dedi.

Adıyaman - Anka