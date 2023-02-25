Hiçbir güç Yeni Asya’yı engelleyemeyecek

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gazetemize gönderdiği 54. yıl mesajında şöyle dedi:

“Yeni Asya yıllardır basın camiasının demokrasi insan hakları ve adalet mücadelesi veren çok kıymetli bir üyesi. Yeni Asya’nın tüm engellemelere rağmen yoluna büyük bir fedakarlıkla devam ettiğini görüyoruz. Yıllardır takip ederim, Yeni Asya camiası baştan sona bir fedakarlık üzerine, bir demokrasi isteği üzerine bina edilmiştir. Haksızlıklara, zulümlere karşı vicdani tepkinin en yoğun bir şekilde ortaya çıktığı güzide medya kuruluşlarımızdan birisidir. Tüm bu ilkeliliğine, prensip sahibi olmasına rağmen iktidar tarafından acımasızca cezalandırılması vicdanları kanatmaktadır. Cezaevlerine sokulmayan, Basın İlan Kurumu’ndan ilan alamayan ve her türlü gadre uğrayan Yeni Asya Gazetesi bence hakkın, hakikatin peşine düşecek ve yoluna devam edecektir. Hiçbir güç bunu engelleyemeyecektir. Nice mücadele dolu, ilkelerine riayet dolu yıllar diliyorum Yeni Asya’ya.”

Ankara - Fatih Karagöz