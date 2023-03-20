Hiçbir sorumluluğumuz yok

AKP'li Urfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Urfa'da 16 vatandaşın vefat ettiği sele ilişkin açıklama yaptı.

Şanlıurfa'daki sel sebebiyle 16 kişi vefat etti, 1 kişi kayıp durumda Beyazgül, belediye olarak hiçbir sorumluluklarının olmadığını söyledi. Artı Gerçek'in haberine göre, AKP'li Urfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Maraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen Adıyaman ve Urfa'da yaşanan sellerin ardından 18 yurttaş vefat etmesine ilişkin açıklama yaptı. Urfa'da 16 vatandaşın selde öldüğü şehrin belediye başkanı "Hiç sorumluluğum yok" dedi. Maraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman ve Urfa’da yaşanan selin üzerinden dört gün geçmesine karşın sele kapılan vatandaşlardan günlerdir haber alınamıyor. 18 kişinin vefat ettiği, dört kişinin ise kaybolduğu selin ardından devam eden sağanak yağışa karşı vatandaşlar yardım bekliyor. Haber Merkezi

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