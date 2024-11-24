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25 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

“Hile yapmaya niyetiniz varsa altyapı buna müsait”

24 Kasım 2024, Pazar 17:00
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, YSK Başkanı Ahmet Yener’in ‘elektronik seçim sistemi’ne ilişkin ‘’Elektronik oylama sistemi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Karar, TBMM’de’’ sözlerini değerlendirdi.

“Elektronik seçimde hile yapılabilir mi” konusu ile ilgili görüşlerini aktaran Aktepe, ‘’Peki burada hile hurda konusu da ilk akla gelen konulardan bir tanesi. Bu da tamamen niyete bağlı. Eğer bunu yaptırmayacağım diyorsanız yaptırmazsınız. Ama yapmaya niyetiniz varsa bu platformlar bu altyapı buna da müsait olabilir elbette. Ama büyük bir denetim altında yapılacak olan bu seçim sisteminin hilesi olacağını da pek düşünmüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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